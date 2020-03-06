Hayat Ünlü oyuncudan Suriyede ne işimiz var diyenlere cevap Mehmetçiğin çantasını taşımaya hazırım
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Mendilim Kekik Kokuyor filminin Rüstem Çavuş’u Mehmet Çevik: Mehmed’imin çantasını taşımaya hazırım

Ünlü oyuncudan 'Suriye’de ne işimiz var' diyenlere cevap: Mehmetçiğin çantasını taşımaya hazırım

Bugün vizyona giren ve Çanakkale Savaşı’na gönüllü katılan gençlerin hikayesine odaklanan 'Mendilim Kekik Kokuyor' isimli filmde başrol oyuncusu Rüstem Çavuş karakteriyle karşımıza çıkan usta oyuncu Mehmet Çevik, “Hafızanın çöktüğü bir yerde algı operasyonlarıyla, iletişim denilen iletişimsizlik yollarıyla artık insanlar beyinlerini ve kalplerini kiraya verdiler. Biz bu film ile hafızayı diriltmeye çalıştık” dedi. Çevik, ‘Türk askerinin Suriye’de ne işi var?’ diyenlere de şu cevabı verdi: “Dün Çanakkale geçilebilseydi bir işgal başlayacaktı. Bugün de Suriye geçilebilseydi ne yapacaktık biz? Biz şu an sınırımızı savunuyoruz. Savunmak mecburiyetindeyiz. Ben hemen bugün sınırdan içeri gitmeye hazırım. Mehmed’imin çantasını taşımaya hazırım."

Fatma Çelik Yeni Şafak
Usta oyuncu Mehmet Çevik, Mendilim Kekik Kokuyor filminde Rüstem Çavuş karakterine hayat veriyor.
Usta oyuncu Mehmet Çevik, Mendilim Kekik Kokuyor filminde Rüstem Çavuş karakterine hayat veriyor.

Lise Devriyesi, İstanbul Sokakları, Diriliş Ertuğrul, Mahmut ile Meryem gibi yapımların yanı sıra son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Seyit Ali Karadağ karakteriyle tanıdığımız Mehmet Çevik, Mendilim Kekik Kokuyor isimli filmimde Rüstem Çavuş karakteriyle karşımıza çıkıyor. Çanakkale Savaşları'nın 100. Yılı Senaryo Yarışması’nda birincilik ödülü alan ve Kadir Bozkurt imzalı senaryodan çekilen film, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından Çanakkale Savaşı’na gönüllü katılan gençlerin hikayesini anlatıyor. Bugün vizyona giren film ve Türk askerinin bitmeyen vatan savunması hakkında konuştuğumuz başrol oyuncusu Çevik, yenisafak.com’un sorularını yanıtladı.

Ben memleketi sen kadar, seni memleket kadar sevdim

Çanakkale Savaşı, Türk ve dünya tarihi açısından dönüm noktası. Savaşa gönüllü katılan gençlerin yazdığı bir destan. Mendilim Kekik Kokuyor filminde bilmediklerimizin dışında ne ile karşılaşacağız?

Hem dünyada hem de ülkemizde anlatılan, vatanımızda yaşayan insanların bilip ders alması gereken şeyleri bugüne kadar öğrendik. Biz bu film ile Anadolu’da tek tek insanların acılarının üstüne gittik. Aşklarının, geride bıraktıklarının, darmadağın olmuşluklarının... Ama bundan duyulan bir pişmanlık yok. Ben memleketi sen kadar, seni memleket kadar sevdim. Bu benim sözüm. Bu sözden hareketle senden, diğerinden vazgeçebilirim ama memleketten vazgeçemem dedik.

Gerçekten Anadolu insanının her şeyini paylaşabilirsin ama bir şeyi asla. Vatanına el uzatmamak lazım. Bu duygunun tekrardan öne çıkması gerekti. Çünkü bu bir ihtiyaçtı. Küresel anlamda anlatılandan farklı olarak burası anlatılıyor.

İnsanlar beyinlerini ve kalplerini kiraya verdiler

Vatana bağlılık duygusunun tekrardan öne çıkmasını istedik dediniz. Bu duyguları kaybettiğimizi mi düşünüyorsunuz?

Hafızanın çöktüğü bir yerde algı operasyonlarıyla, iletişim denilen iletişimsizlik yollarıyla artık insanlar beyinlerini ve kalplerini kiraya verdiler. Biz aslında Çanakkale Savaşı’nda emperyalizmin, kapitalizmin ne denli canavar olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir hikaye çektik. Ortak tarihle, ortak hafızamızda olması gerekenleri anlatmaya çalıştık. Hafızayı diriltmeye çalıştık. Çanakkale Türk halkının yazmış olduğu bir destandır evet ama tüm dünyanın da çıkarım yapması gereken bir derstir.

  • Mendilim Kekik Kokuyor bugün vizyona girdi.
  • Filmin senaryosu birincilik ödülü almıştı. Sizi senaryoda etkileyen ne oldu?
  • Senaristimiz benim 35 yıllık arkadaşım. Ev, okul ve hayatımın yoldaşı. Onun ne çıkarabileceğini biliyordum. Bunun gibi birçok senaryosu olan ve ödüle imza atmış bir arkadaşım. Çıktığı noktayı çok sevdim. Rüstem Çavuş’u çok sevdim. Çok yaşayan bir karakterdi. Evet düşman vatan toprağından içeri girmesin diye her şeyi yapan bir adam ama aklı da köyde bıraktığı karısı, çocuğunda. Yaşı kaç olursa olsun gözünde alev alev Anadolu var. Bu yüzden çok heyecanlandım.

Sıradanmış gibi duran sıra dışı kahramanların hikayesi

Rüstem Çavuş Çanakkale Savaşı için nasıl bir öneme sahip?

İlk kurşunu Antalyalı bir çavuşun attığı konuşuluyor tarihi notlarda. Bu bir tesadüf mü yoksa bilerek mi yazılmış bilemiyoruz ama nasıl yazılırsa yazılsın saygı duyulması gerekiyor. Benim en çok sevdiğim de şu oldu: Senaryoyu elime aldığım zaman sıradanmış gibi duran sıra dışı kahramanların hikayesi vardı. Rüstem Çavuş özelinde söylemiyorum Anadolu'nun bütününe baktığımızda bir sürü hikayemiz var. Fakat bunun içinde gücü olanın bir şeyler yapması gerekiyor. Hüseyin Özden’i de bu anlamda tebrik ediyorum. Ceplerinde para olmadan bakanlık ve Kızılay dışında sponsor desteği almadan arabalarını, evlerini satarak bu filmi çekmeye çalıştılar.

Çanakkale geçilmez!

Peki, filmi bu zamana kadar yapılan tarihi filmlerden ayıran hususlar var mı?

Filmimiz öznel hikayelere odaklanarak Çanakkale’yi bir bütün olarak ele alıyor. Herkesin bir kutsalı, sevgisi var ama hepimizi bir araya getiren şey: Çanakkale geçilmez! Ayrıca evrensel barış teması da diğer filmlerden ayıran bir husus.

Her Türk asker doğar. Yiğit bir memleketiz. Yiğit bir milletiz. Bunun dışında bize pek dokunmazsan, hakkımızı yemezsen, saygı gösterirsen biz dünyada en uyumlu milletiz. Bunu da gösteriyoruz.

Çevik gibi usta isimlerin yanı sıra asker rolünü oynayan sayısız vatandaş filmde rol aldı.

Geçtiğimiz hafta İdlib’te verdiğimiz şehitlerin acısını hala yaşıyoruz. Bu acı sonrası bölgede Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. 100 yıl önce de 100 yıl sonra da Türkiye’de vatan savunması devam ediyor. Siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Türkiye'nin İdlib’te ne işi var diyenlere dair ne düşünüyorsunuz?

Bu tartışmayı gerçekten anlamıyorum ben. Çanakkale geçilebilseydi bir işgal başlayacaktı. Şimdi de Suriye geçilebilseydi, Türkiye’ye dair bakış açılarında düşmanlık olan bileşenler bunu başarabilseydi, 15 Temmuz’lar, 28 Şubat’lar, 60 ihtilalleri, 80 ihlalleri başarılı olsaydı ne yapacaktık biz? Biz şu an sınırımızı savunuyoruz. Savunmak mecburiyetindeyiz. Kimse istemez bir Mehmetçiğin canına zarar gelmesini. Mehmetçiğin tırnağı kanasa benim kalbim kanar. Bir yeri korumak istiyorsak tehlikenin kapıyı çalmasını mı bekleyeceğiz? Suruç’ta, Beşiktaş’ta, Ankara’da patlatılan bombaların amacı iç siyasete alet edilmek diye yapılan suçlamalar netlik kazanmışken, bu suçlamaları yapan insanlar neden özür dilemiyorlar? Şu an Suriye’de yapılması gereken yapılıyor.

Bugün başkalarının stratejilerini değiştiren bir Türkiye var

Ben hemen bugün sınırdan içeri gitmeye hazırım. Mehmed’imin çantasını taşımaya hazırım. Dün SİHA’lara, İHA’lara neden yapıldı diyenler bugün görmüyorlar mı savaşın seyrini ve başkalarının stratejilerini değiştiren bir Türkiye var.

Hava savunma kalkanlarını parçalayacak elektronik cihazlar üretiliyor. Ben bu dönemde yapılması gereken bir gerçekliğin engellendiğini düşünüyorum. Sosyal medya aracılığıyla geçmişten bugüne kadar getirdiğimiz birlik, beraberlik duygusunu çözebilmek için çabaladıklarını görüyorum.

Çevik, ‘Türk askerinin Suriye’de ne işi var?’ diyenlere cevap verdi.

Bu oyunlara gelmemek için Türk halkına ne mesaj verirsiniz?

Biz, nerede ve nasıl olursak olalım, dünya görüşümüz, ideolojimiz, inancımız, yaşam tarzımız ne olursa olsun birbirimizin ortak dilini, ortak acısını bilen insanlarız. Sadece şunu yapmamız lazım: Konuştuklarımızın kendimize ait olup olmadığını iyi tartmalıyız. Herkes şunu bilsin Türkiye, gardını artık makus talihinden çıkarmıştır. ‘Bu benim kaderimse ben karar veririm’ diyen bir Türkiye var. Türkiye’nin sağ kalabilmesini sağlayan tek şey inancıdır. Bunu bozmaya çalışıyorlar. Oyun bu.

Türkiye dünyaya sığmaz ama tüm dünya bu ülkenin kalbine sığar

Çanakkale Savaşı’nda esir düşen düşman askerini dahi misafir olarak gören bir millet, bugün Türkiye’den ayrılmak isteyen mültecileri dahi korumaya çalışıyor. Ne yazık ki Türkiye'nin bu korumacı tavrı dahi eleştiriliyor.

‘O kadar insana yazık değil mi? Saldınız tel örgülerin oraya’ deniyor. Kimse salınmadı. Onların isteği yerine getirildi. Gitmek isteyenin önünü tıkamadılar. ‘Yahu bunları niye Türkiye’ye aldınız?’ diyenler bugün ‘Niye ölüme gönderiyorsunuz?’ diyor. Suriyeli diye tarif ettiğimiz insanların ayaklarının altından, başlarının üstünden, kalplerinin içinden Suriye çekip alınmıştır. Onlar Suriye’siz olduğu için sığınmaya çalışıyorlar. Sığınmak insani bir haktır. Utanması gerekenler var. Biz yüzlerine tükürsek hep beraber belki anlamalarını sağlarız. Benim bir teorim var. Dünyanın kurtuluşu için doğuyu kurtarmak lazım diyorlar ya aslında batıyı kurtarmak lazım. Balinaya, çevreye, ota böceğe duyarlı olanlar kendi ordularının bombalarının düştüğü yerdeki çocukları niye düşünmüyorlar? Ben iyi ki bu milletin mensubuyum. Eğer benim durduğum yerin dışında bir sanat anlayışı varsa, bir oyunculuk anlayışı varsa beni oradan saymasınlar. Allah göstermesin bizim başımıza böyle bir durum gelse gidecek hiçbir yerimiz yok ama dünyada kim bir zalimin pençesinde ise Türkiye kapılarını açar. Biz dünyaya sığmayız ama tarihte olduğu gibi tüm dünya bu ülkenin kalbine sığar.

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Ödüllü senaryo filmi vizyonda: Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayeleri
FOTOĞRAF 27
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Seberg
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Alacakaranlık film serisindeki Bella Swan karakteri ile ünlenen Amerikalı oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı Seberg izleyici ile buluşacak.
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Genç oyuncuya Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O'Connell, Stephen Root ve Vince Vaughn'un eşlik ettiği biyografi türündeki filmin yönetmenliğini Benedict Andrews üstlendi.
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Senaryosu Anna Waterhouse ve Joe Shrapnel tarafından kaleme alınan yapım; Jean-Luc Godard imzalı Serseri Aşıklar filmindeki rolü ve performansı sonrası uluslararası bir şöhrete kavuşan, 60'ların sonunda insan hakları hareketi ve Black Panther oluşumuna verdiği destekten ötürü FBI'ın radarına giren Jean Seberg'ün hayatını mercek altına alıyor.
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Yokuş Aşağı
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Ruben Östlund'un Turist filminin yeniden çevrimi olan Yokuş Aşağı, çocuklarını da alıp gittikleri kayak tatilinde, hayatlarını ve ilişkilerini sorgulamalarına sebep olan çarpıcı bir hadise atlatan bir çiftin hikayesini anlatıyor.
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Başrollerinde Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods ve Kristofer Hivju'nun yer aldığı filmin yönetmenliğini Nat Faxon ve Jim Rash birlikte yaptı.
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Hayal Adası
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1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan Hayal Adası, tropik bir adada gizemli bir tatil köyünün sahibi olan Mr.
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Jeff Wadlow'un yönetmen koltuğunda oturduğu korku ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney ve Kim Coates gibi isimler rol aldı.
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Nuh Tepesi
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Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Nuh Tepesini Cenk Ertürk yazıp yönetti.
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Dram türündeki film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki Nuh Ağacının altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir gencin, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.
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Federico Cesca'nın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Leon Gurvitch imzası taşıyor.
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Mendilim Kekik Kokuyor
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Haftanın dram ağırlıklı bir diğer yerli yapımı olan Mendilim Kekik Kokuyor, yaşadıkları Anadolu kasabasında genç bir kıza gönül veren iki amca oğlunun, Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor.
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Mehmet Çevik, Wilma Elles, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak ve Devrim Yakut'un başrollerinde oynadığı filmi Hüseyin Özden ve M.
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Sabit Kanca: Son Soru
Title
İsmail Baki Tuncer'in hayat verdiği karakteri odağına alan üçüncü film Sabit Kanca: Son Soru, oldukça başarılı olduğu yarışma hayatını geride bırakan Sabit Kanca'nın, bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum arkadaşının iyileşebilmesi için soruların karşısına son kez çıkmasını konu ediniyor.
Title
Nuri Yıldız'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde İsmail Baki Tuncer'e başrolde Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen ve Murat Özsoy eşlik ediyor.
Title
Zengo
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Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Zengo, kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran bin kadının, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden arkadaşı ile olan rekabetini odağına alıyor.
Title
Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Yasemin Sakallıoğlu'nun yanı sıra Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi isimler oynuyor.
Title
El-Deccur
Title
Gökhan Arı'nın yönettiği haftanın yerli korku filmi El-Deccur, bir grup arkeoloji öğrencisinin bir kazı sırasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.
Title
Tamircikler Robotçuklara Karşı
Title
Rus yapımı animasyon film Tamircikler Robotçuklara Karşı, Profesör Eugenius'un kendisi gibi başarılı bir mucit olan okuldan arkadaşı Erika ile zorlu mücadelesini konu ediniyor.
Ödüllü senaryo filmi vizyonda: Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayeleri
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek. Başrollerinde Mehmet Çevik ve Wilma Elles'in yer aldığı Mendilim Kekik Kokuyor, film haftanın dram ağırlı türlerinden biri. Çanakkale Savaşı'nın 100. yılında vatan savunmasını hatırlatan filmin senaryosu birincilik ödülü almıştı.
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