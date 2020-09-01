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Hayat Meteoroloji bölge bölge uyardı, çöl sıcakları başlıyor 1 Eylül hava durumu nasıl?
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Meteoroloji bölge bölge uyardı, çöl sıcakları başlıyor: 1 Eylül hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Eylül hava durumu raporunu yayınlandı. Son tahminlere göre; hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde iki ila 4 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece artması bekleniyor. Uzmanlar, sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirterek, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan son tahminlere göre 1 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2 ila 4 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Üç büyük ilde ise hava durumu şu şekilde:

İstanbul 32°C, Az bulutlu ve açık

İzmir 34°C, Az bulutlu ve açık

Ankara 37°C, Az bulutlu ve açık

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