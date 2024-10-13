Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

08:1013/10/2024, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji
Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı.

Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


  • Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Sarı kod uyarısı


Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 10 ilde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Gök gürültülü sağanak beklenen iller:
Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak

Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



#Meteoroloji
#Yağış
#hava durumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 asgari ücret için geri sayım başladı: Tarih verildi! İşveren ve çalışanın gözü komisyondan çıkacak yeni zam oranında