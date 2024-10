Saraybosna’nın köklü eğitim yuvası: Şeriat Okulu

Bu yıl 10. yaşını kutlayan The Kitap yayıncılıktaki yolculuğunu Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri’yle taşlandırdı. Geçtiğimiz hafta edebiyat ve sanat dünyasından bir grubun katıldığı ödül töreni Le Vapur Magique’de keyifli bir ortamda gerçekleşti. Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri etkinliği, sanat tarihçisi Süleyman Faruk Han Göncüoğlu’nun İstanbul’un büyüleyici tarihini ve kültürel zenginliklerini aktardığı sunumuyla renklendi. Misyonlarını “çok satan değil, iyi kitap üretmek” olarak belirleyen The Kitap, 10. yılında kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in yönetiminde yolculuğuna devam ediyor. Kuruluşunun ilk yılında sadece bir işletme kitabıyla adım attığı yayıncılık dünyasında, bugün 600’den fazla kitabı satışta olan, her yaştan okuyucuya hitap eden bir yayınevine dönüşen The Kitap, güçlü ekibiyle kitap sevgisini daha fazla kişiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’nin kültür hayatına katkı sunarken, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda fark yaratmaya devam ediyor.