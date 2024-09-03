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Meteoroloji'den kritik uyarı: Mega kent İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini yayınlayarak uyarıda bulundu. Tahminlere göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

10:21 - 3/09/2024 Salı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.


Yayınlanan son hava durumu raporuna göre İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı yapıldı.


Yağışların; Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Sıcaklık


Hava sıcaklıkları ise Marmara'da 3 ile 5 derece birden artacak.



Bölgelerimizde hava


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


EDİRNE °C, 33°C


Parçalı ve çok bulutlu


İSTANBUL °C, 29°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KIRKLARELİ °C, 32°C


Parçalı ve çok bulutlu


KOCAELİ °C, 29°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.


AFYONKARAHİSAR °C, 27°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.


İZMİR °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


MANİSA °C, 33°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MUĞLA °C, 31°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ADANA °C, 34°C


Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 30°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 32°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


ISPARTA °C, 28°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ANKARA °C, 30°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 29°C


Parçalı ve çok bulutlu


KONYA °C, 28°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


YOZGAT °C, 26°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


BOLU °C, 26°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


DÜZCE °C, 29°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


SİNOP °C, 30°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


ZONGULDAK °C, 26°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


AMASYA °C, 32°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ARTVİN °C, 29°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 30°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TRABZON °C, 28°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


KARS °C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


MALATYA °C, 33°C


Az bulutlu


VAN °C, 27°C


Az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 37°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 34°C


Parçalı ve az bulutlu


SİİRT °C, 36°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 35°C


Az bulutlu ve açık



#Meteoroloji
#sağanak
#hava durumu
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