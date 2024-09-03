Meteoroloji'den kritik uyarı: Mega kent İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.





Yayınlanan son hava durumu raporuna göre İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı yapıldı.





Yağışların; Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





Sıcaklık





Hava sıcaklıkları ise Marmara'da 3 ile 5 derece birden artacak.









Bölgelerimizde hava





MARMARA





Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





EDİRNE °C, 33°C





Parçalı ve çok bulutlu





İSTANBUL °C, 29°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KIRKLARELİ °C, 32°C





Parçalı ve çok bulutlu





KOCAELİ °C, 29°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı









EGE





Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 27°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.





İZMİR °C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





MANİSA °C, 33°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MUĞLA °C, 31°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.









AKDENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ADANA °C, 34°C





Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 30°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 32°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





ISPARTA °C, 28°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.









İÇ ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ANKARA °C, 30°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 29°C





Parçalı ve çok bulutlu





KONYA °C, 28°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





YOZGAT °C, 26°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





BOLU °C, 26°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.





DÜZCE °C, 29°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.





SİNOP °C, 30°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





ZONGULDAK °C, 26°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA °C, 32°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ARTVİN °C, 29°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 30°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TRABZON °C, 28°C





Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 30°C





Parçalı ve az bulutlu





KARS °C, 30°C





Parçalı ve az bulutlu





MALATYA °C, 33°C





Az bulutlu





VAN °C, 27°C





Az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 37°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 34°C





Parçalı ve az bulutlu





SİİRT °C, 36°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 35°C





Az bulutlu ve açık







