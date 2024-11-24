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Metin Akpınar'ın kızı açtı ağzını yumdu gözünü: Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum

Metin Akpınar'ın kızı açtı ağzını yumdu gözünü: Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum

15:3124/11/2024, Pazar
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Metin Akpınar - Duygu Nebioğlu
Metin Akpınar - Duygu Nebioğlu

Geçen yıl oyuncu Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu süreçle ilgili yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu. Nebioğlu "Babam iyi bir insan olsaydı, bu zorlu süreçleri yaşamazdık. Bu denli kötü olduklarını düşünmüyordum" dedi.

Oyuncu Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


Nebioğlu, açtı ağzını yumdu gözünü. Posta Gazetesi’ne konuşan Nebioğlu
"Babam beni yıllarca idare etmeye çalışmış"
diyerek yaşadığı süreçleri şöyle anlattı:

Türkiye, Metin Akpınar’ın iki kızı olduğunu geçtiğimiz yıl bizzat senden öğrendi. Süreç sanırım senin için çok yıpratıcıydı. Nasılsın şu an?

"Onurum kırıldı"


Nebioğlu
"Çok üzgün ve yıpranmış hissediyorum. Babam ve çevresi bana korkunç zararlar verdi. Halen de vermeye devam ediyorlar ama güçlüyüm çünkü biz haklıyız. Duruşmalarda avukatlarının çok onur kırıcı hareketlerde bulunduklarını gözlemliyorum. Ancak gerçekler balçıkla sıvanmaz"
ifadelerini kullandı.

Daha sonra Nebioğlu’na,
"Kaç yıldır sürdürüyorsun bu mücadeleyi?"
sorusu yöneltildi.

Nebioğlu ise,
"2010 yılında İstanbul’da okuduğum üniversitenin bahçesinde Metin Akpınar’ın çalışanının telefonuna ulaştım ve arayıp kendimi tanıttım. O günden beri mücadele veriyorum."
cevabını verdi.

"Bu denli kötü olduğunu düşünmüyordum"


"Hiç vazgeçmek istediğin anlar olmadı mı?"
sorusunu ise şu şekilde yanıtladı;

  • "Kendileri, işledikleri suçlardan kurtulmak için beni ve kardeşlerimi hedef gösterdiler. Bu denli kötü olduklarını düşünmüyordum. Her ne kadar yorgun da olsam bana güç veren insanlarla karşılaştım."



#Metin Akpınar
#Duygu Nebioğlu
#dava

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