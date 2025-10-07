Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed” temasıyla kapsamlı etkinlikler düzenlenecek.

Semerkand Vakfı, programın detaylarını açıkladı.

Semerkand Vakfı olarak bu kapsamda
“Mevlid-i Nebî 1500. Yıl’
’ programlarına başlıyor ve yıl boyu sürdüreceğimiz bu programların heyecanını sizlerle paylaşıyoruz.

Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın doğumunun 1500. sene-i devriyesi, İslam dünyasının ortak hafızasında eşsiz bir sembol olarak idrak ediliyor. Bu münasebetle 11 Ekim 2025’te İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek program, ümmeti bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya dönüşecek.

Ana Program

Kur’an-ı Kerim tilaveti,
“Buhara’dan Bosna’ya Mevlid-i Şerif”
icrası, naat ve kasideler, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı yazma gayesini anlatan sahne gösterisi ve salavat okumalarıyla dolu programda, Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan ilim ve sanat insanları bir araya gelecek. Program, ümmetin ortak hissiyatını yansıtan mütevazı ama güçlü bir manevi atmosferde gerçekleşecek.

Sergi ve Enstalasyonlar

Etkinlik alanında ziyaretçileri iki büyük enstalasyon karşılayacak:

Dijital Siyer Atlası: Katılımcıların, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatını bir zaman çizgisi üzerinde takip edebilecekleri bilgi ekranları.

63 Kitaplık Sergi: Semerkand Yayınları’ndan yayımlanmış 63 eserin yer aldığı özel bir sergi alanı.

Uluslararası Katılım ve Toplumsal Mesaj

“Mevlid-i Nebî 1500. Yıl” programı yalnızca bir anma değil, ümmetin birliğini pekiştiren uluslararası bir buluşma olacak. Dualarda ve mesajlarda Gazze ve Filistin’e özel vurgu yapılacak. Program kapsamında Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri canlı bağlantıyla etkinliğe iştirak edecek. Ayrıca Arapça mevlid, Filistin’den katılacak özel bir ekip tarafından okunacak. Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Bosna ve Arap coğrafyasından temsilciler programda yer alarak ümmetin çeşitliliğini ve ortak duygularını yansıtacak.

Bu özel programa katılmak isteyen herkesi 11 Ekim 2025, Cumartesi akşamı saat 19.30’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ne bekliyoruz.

Organizasyon Bilgileri

Tarih: 11 Ekim 2025

Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, İstanbul

Katılım: Halka açık etkinlik

Program İçeriği

”Buhara’dan Bosna’ya Mevlid-i Şerif” İcrası: Özbekçe, Arapça, Kürtçe, Boşnakça, Türkçe

Siyer Anlatısı ve Salavat-ı Şerifeler: Necip Karakaya'nın sunumu ve icrasıyla

Filistinli Yazarlardan Naat: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri’den canlı bağlantıyla

İlahi ve Kasideler: 63 Kişilik Ser İlahi Korosu

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı yazma gayesini anlatan “Merhaba” adlı sahne gösterisi: Oyuncu İsmail Hakkı

Dijital Siyer Atlası,

63 Kitaplık Sergi,

Filistin Farkındalık Odası,

Etkinlik alanları ve stantlar.

