Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın doğumunun 1500. sene-i devriyesi, İslam dünyasının ortak hafızasında eşsiz bir sembol olarak idrak ediliyor. Bu münasebetle 11 Ekim 2025’te İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek program, ümmeti bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya dönüşecek.

icrası, naat ve kasideler, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı yazma gayesini anlatan sahne gösterisi ve salavat okumalarıyla dolu programda, Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan ilim ve sanat insanları bir araya gelecek. Program, ümmetin ortak hissiyatını yansıtan mütevazı ama güçlü bir manevi atmosferde gerçekleşecek.

“Mevlid-i Nebî 1500. Yıl” programı yalnızca bir anma değil, ümmetin birliğini pekiştiren uluslararası bir buluşma olacak. Dualarda ve mesajlarda Gazze ve Filistin’e özel vurgu yapılacak. Program kapsamında Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri canlı bağlantıyla etkinliğe iştirak edecek. Ayrıca Arapça mevlid, Filistin’den katılacak özel bir ekip tarafından okunacak. Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Bosna ve Arap coğrafyasından temsilciler programda yer alarak ümmetin çeşitliliğini ve ortak duygularını yansıtacak.