Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed” temasıyla kapsamlı etkinlikler düzenlenecek.
Semerkand Vakfı, programın detaylarını açıkladı.
Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın doğumunun 1500. sene-i devriyesi, İslam dünyasının ortak hafızasında eşsiz bir sembol olarak idrak ediliyor. Bu münasebetle 11 Ekim 2025’te İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek program, ümmeti bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya dönüşecek.
Ana Program
Sergi ve Enstalasyonlar
Dijital Siyer Atlası: Katılımcıların, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatını bir zaman çizgisi üzerinde takip edebilecekleri bilgi ekranları.
63 Kitaplık Sergi: Semerkand Yayınları’ndan yayımlanmış 63 eserin yer aldığı özel bir sergi alanı.
Uluslararası Katılım ve Toplumsal Mesaj
“Mevlid-i Nebî 1500. Yıl” programı yalnızca bir anma değil, ümmetin birliğini pekiştiren uluslararası bir buluşma olacak. Dualarda ve mesajlarda Gazze ve Filistin’e özel vurgu yapılacak. Program kapsamında Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri canlı bağlantıyla etkinliğe iştirak edecek. Ayrıca Arapça mevlid, Filistin’den katılacak özel bir ekip tarafından okunacak. Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Bosna ve Arap coğrafyasından temsilciler programda yer alarak ümmetin çeşitliliğini ve ortak duygularını yansıtacak.
Bu özel programa katılmak isteyen herkesi 11 Ekim 2025, Cumartesi akşamı saat 19.30’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ne bekliyoruz.
Organizasyon Bilgileri
Tarih: 11 Ekim 2025
Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, İstanbul
Katılım: Halka açık etkinlik
Program İçeriği
”Buhara’dan Bosna’ya Mevlid-i Şerif” İcrası: Özbekçe, Arapça, Kürtçe, Boşnakça, Türkçe
Siyer Anlatısı ve Salavat-ı Şerifeler: Necip Karakaya'nın sunumu ve icrasıyla
Filistinli Yazarlardan Naat: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri’den canlı bağlantıyla
İlahi ve Kasideler: 63 Kişilik Ser İlahi Korosu
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı yazma gayesini anlatan “Merhaba” adlı sahne gösterisi: Oyuncu İsmail Hakkı
Dijital Siyer Atlası,
63 Kitaplık Sergi,
Filistin Farkındalık Odası,
Etkinlik alanları ve stantlar.