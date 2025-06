Meyve suyu deyince

Her yıl ne kadar toprak kayıp?

Her yıl ne kadar toprak kayıp?

Çölleşme yüzünden her yıl yaklaşık 1 milyon kilometrekare verimli toprak kullanılamaz hale geliyor. Kaybın yol açtığı zarar oldukça büyük. Küresel çapta yılda tahmini 878 milyar dolara mal oluyor. Her geçen saniyede 4 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte sağlıklı arazinin bozulması, her yıl toplam 100 milyon hektar sağlıklı arazinin bozulması anlamına geliyor.