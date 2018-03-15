Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygusal ilan

Dubai dönüşü düşen özel jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Mina Başaran'ın, Sinem Akay'ın ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın cenaze namazları Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakip, Ayşe And ve Aslı Gül İzmirli'nin cenaze namazları Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak.

Eda Uslu'nun cenaze namazı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Liyana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığında ve Jasmin Baruh Siloni için öğle saatlerinde Ulus Musevi Gasilhanesi'nde tören düzenlenecek.Öte yandan Melike Kuvvet'in cenazesi özel uçak Konya'ya götürülecek, Zeynep Coşkun'unda da cenazesi İBB ambulansıyla Bursa'ya götürülecek.

'Minik kalpli meleğim'

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle" dedi.

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

HAYAT Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran: Kızım beni çağırıyor