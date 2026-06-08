Minik nefeslere büyük destek: İmpuls Osilometri ÇOMÜ’de

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniği, tanı ve takip olanaklarını güçlendiren önemli bir yatırımı daha hizmete sundu. Polikliniğe kazandırılan İmpuls Osilometri (IOS) cihazı sayesinde çocuklarda solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi daha kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
İmpuls Osilometri, özellikle küçük yaş grubu çocuklarda ve klasik solunum fonksiyon testlerine uyum sağlamakta güçlük çeken hastalarda hava yolu fonksiyonlarının değerlendirilmesine olanak tanıyan modern bir tanı yöntemidir. Test sırasında yalnızca normal solunum yapılması yeterli olduğundan, çocuk hastalar için konforlu ve kolay uygulanabilir bir seçenek sunmaktadır.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Yılmaz, cihazın özellikle astım ve diğer kronik solunum yolu hastalıklarının tanı ve izleminde önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “İmpuls Osilometri cihazı sayesinde özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın akciğer fonksiyonlarını daha ayrıntılı değerlendirebileceğiz. Bu teknoloji, tanısal süreçleri desteklemesinin yanı sıra tedavi yanıtının izlenmesinde de bize önemli veriler sunacak” dedi.
Prof. Dr. Yılmaz, çocuk alerji ve immünoloji alanında güncel teknolojileri takip ederek hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, yeni cihazın Çanakkale ve çevre illerden başvuran çocuk hastalar için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.
ÇOMÜ Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken, ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi olanaklarını bölge halkının hizmetine sunmaya devam ediyor.