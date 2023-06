Modern biçimlerin geleneksel temelleri

Moretti, Hegel’den hareketle epiğin hikâyeye dayandığının, bütünlüklü bir yapı ortaya koyduğunun ve bireysel çıkışlardan çok kahramanlarla inşa edildiğinin altını çizer. Ancak tarihsel süreç, kahramanlar çağına son verir; etik doğru, bireylere bağlı olmaktan çıkarak yasalarla ve devlet aygıtıyla nesnelleşir. Böylelikle modern koşullar geliştikçe epik de anlamını kaybeder. Moretti, Joyce’un “Bugünlerde hayat, gerçekten de çoğu zaman hazin bir can sıkıntısıdır (…) Epik yabanıllık, her an tetikte duran gözetim tarafından imkânsız kılınmıştır” ifadesinden yola çıkarak modern epiğin en temel sorununu keşfeder; estetiğin “bireysel dirimselliği” artık yabanıl olarak deneyimlenmektedir. Buna göre modern bakış, Faust, Moby Dick gibi kanonik metinleri gerici ve barbarca bulur. Modern epik kavramı ise söz konusu metinlerin yabanıllığından hareketle onları birer geçiş dönemi eseri olarak yeniden değerlendirilmesine olanak sağlar. Moretti’ye göre modern epik, geleneksel Ortaçağ değerlerini reddetmeyerek onları modern koşulların bir parçası haline getirir. Böylelikle Faust’un bir tarafıyla epik kahramanı gibi hareketli bir görünüm sunduğu, diğer tarafıyla da bir roman kahramanı özellikleri yüklendiği söylenebilir.