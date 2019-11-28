Hayat Mozartın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı
KÜLTÜR SANAT

Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk portresi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon avroya (25,4 milyon liraya) satıldı.

Haber Merkezi AA
Giambettino Cignaroli tarafından çizildiği düşünülen Mozart portresi
Giambettino Cignaroli tarafından çizildiği düşünülen Mozart portresi

Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de İtalya'da verdiği konser olduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Christie's müzayede evi yetkilisi Astrid Centner, portrenin muhtemelen İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizildiğini açıkladı.

Tahminlerin üzerinde bir fiyattan alıcı buldu

Müzayede evi, 4 milyon avroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.

Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.

Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

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