MSB'den yarın İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçit törenine davet: 100 savaş gemisiyle hazırız

MSB vatandaşları İstanbul Boğazı'na törene davet etti.
MSB'den yapılan açıklamada,
"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz."
ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.
GEMİLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA SELAMLAYACAK
GEMİLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA SELAMLAYACAK
Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.
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7 saat önce