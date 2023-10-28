MSB'den yarın İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçit törenine davet: 100 savaş gemisiyle hazırız

"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz."