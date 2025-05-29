Muğla'da "plastik kirliliğiyle mücadele" temalı çevre haftası etkinlikleri düzenlendi

Etkinliklere Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, çevreye yapılan her yatırımın geleceğe atılan en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Vali Akbıyık, "Ekolojik dengenin bozulması doğrudan insan sağlığını da tehdit eder hale geldi. Bu yılın teması olan plastikle mücadeleyi hayatımızın merkezine almalıyız," ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin çevre alanında bir dünya markası haline geldiğine dikkat çeken Akbıyık, "Bu sadece bir çevre hareketi değil; aynı zamanda bir kalkınma hamlesidir" dedi.





Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında, atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasının önemine değinerek şunları söyledi: "Evden çıkan organik atıklar, örneğin yemek artıkları, organik atık konteynerlerine atılmalı. Diğer yandan cam, plastik ve kâğıt gibi geri dönüşebilir atıklar mavi geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalı. Aslında ilk ayrıştırma sokakta başlıyor. Elinizde bir pet şişe varsa, bunu doğru kutuya atmalısınız. Bu sayede herkes görevini yerine getirmiş olur"

Başkan Aras ayrıca, çevreyi temiz tutmanın bireysel sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, "Sokağa çöp atmak, halının altına süpürmek gibidir. Sokaklar da evimiz kadar bize ait. O yüzden sadece çöpü dışarı atmak yetmez, doğru yere atmak gerekir" dedi. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise konuşmasında plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, "Plastik kirliliği sadece çevre sorunu değil; aynı zamanda halk sağlığı ve gelecek kuşakların yaşam hakkı meselesidir" dedi.

Bolat, her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik atığın su ekosistemlerine sızdığını, mikroplastiklerin toprağa kadar işlediğini belirterek, plastikle mücadelenin çok boyutlu bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.









Muğla'da bugüne kadar kamu kurumları ve özel işletmelere toplam 5 bin 100 adet "Sıfır Atık Belgesi" verildiğini kaydeden Bolat, 7 belediyede kapsamlı sıfır atık sisteminin kurularak belgelendirildiğini aktardı. Ayrıca, son bir yılda yapılan 466 çevre denetimi sonucunda çevre kirliliği nedeniyle tüzel kişilere 38 milyon 800 bin TL, gerçek kişilere ise 17 milyon 797 bin TL idari yaptırım uygulandığını açıkladı.







