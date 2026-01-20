Muhafazakâr konsept otellerden Kazakistan pazarına çıkarma

12-15 Ocak tarihleri arasında Kazakistan’da gerçekleştirilen kapsamlı tanıtım ve iş geliştirme toplantılarında, Türkiye’nin helal turizm alanındaki güçlü konumu sektör profesyonelleriyle paylaşıldı. Türkiye’den helal turizm konseptine sahip beş farklı otelin temsilcilerinin katıldığı organizasyonlar, Kazakistan’ın önemli turizm merkezlerinden Almatı ve başkent Astana’da düzenlendi.

Bera Alanya Otel, deneyim odaklı helal turizm yaklaşımıyla öne çıktı

Toplantılarda muhafazakâr konseptli tatil tesislerinin; aile ve kadın misafir odaklı hizmet anlayışı, güvenli ve konforlu tatil beklentilerine uygun altyapıları ile Türkiye’nin helal turizmde ulaştığı seviye ele alındı. Türkiye’yi temsilen organizasyonlarda yer alan oteller arasında bulunan Bera Alanya Otel, helal turizm alanındaki 20 yıllık deneyimi ve yüksek hizmet standartlarıyla dikkat çekti.

Almatı’da yaklaşık 150 turizm acentesine hitap eden Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, helal turizmin yalnızca bir konaklama konsepti değil, bütüncül bir misafir deneyimi sunduğunu vurguladı.

Cengiz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Helal turizmde misafirlerin beklentisi yalnızca sunulan hizmetlerle sınırlı değil; kendilerini rahat, güvende ve ait hissedebilecekleri bir tatil ortamı arıyorlar. Bera Alanya Otel olarak, yıllar içinde edindiğimiz tecrübeyle bu anlayışı merkeze alan bir tatil yaklaşımı benimsiyoruz.”

Astana’da Türkiye’nin güvenilir helal turizm destinasyonu algısı pekişti

Toplantıların ikinci durağı olan Astana’da ise 150’ye yakın acenta temsilcisinin katılım sağladığı organizasyonda, Türkiye’nin helal turizmde ulaştığı seviye ve “güvenilir destinasyon” algısı ön plana çıktı. Kazak misafirlerin aile yapısına ve tatil alışkanlıklarına uygun tesislerin önemi vurgulanırken, Bera Alanya Otel’in kadınlara özel alanları ve Avrupa’nın en büyük gökyüzü havuzlarından birine sahip olması, aileler ve kadın misafirler açısından önemli bir ayrıcalık olarak değerlendirildi.

Ruhat Ülgen Cengiz

Astana’daki toplantılarda değerlendirmelerde bulunan Ruhat Ülgen Cengiz, şunları söyledi: “Kazak misafirlerin Türkiye’ye olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Kültürel yakınlık, ulaşım kolaylığı ve Türkiye’nin sunduğu güvenli tatil ortamı bu ilgiyi güçlendiriyor. Biz de bu pazarda, aile odaklı ve yüksek standartlı bir tatil deneyimi sunan güçlü bir marka olarak konumlanıyoruz.”

Kazakistan’dan Türkiye’ye 1 milyonun üzerinde turist

Toplantılarda ayrıca Kazakistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısındaki istikrarlı artışa dikkat çekildi. Vizesiz seyahat imkânı, kısa uçuş süreleri ve Türkiye’nin dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin, Kazak misafirlerin Türkiye’yi tercih etmesinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Kış sezonunun da ele alındığı görüşmelerde, Kazakistan pazarının yalnızca yaz aylarında değil, kış döneminde de Türkiye için önemli bir potansiyel taşıdığı vurgulandı.

Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: