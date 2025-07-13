Murat Ülker yazdı: Suudi Arabistan'da sanat anlayışı nasıl gelişiyor?

İslam’ın kutsal eserlerinden biri olan Kisve, Mekke’deki Kâbe’yi örtmek için kullanılan görkemli bir örtüdür. Siyah ipekten damasko kumaşla dokunmuş olup, üzerine altın iplikle işlenmiş Kur’an ayetleri yer almaktadır. Bu, bir Kisve’nin ilk kez bütünüyle sergilenişi; bu da, Mekke’yi ziyaret etmek imkânı olmayan bilhassa gayrimüslimler için daha önce görülmemiş bir deneyim sunmaktadır. Genelde bu örtü her sene yenilenir ve bir önceki münasip parçalara bölünüp tüm dünyadaki Müslümanlara hediye gönderilir. Bir ilginç tesadüf olarak kırk sene önce ilk iş yerim olan Arabistan’da çalışırken hac yapmıştım ve ülkeye döndüğümde o vakit Diyanet İşleri Başkanı (DİB) olan zat bir hocasına kendisine verilen bir parçayı hediye etmişti. O da bendeniz hakir yoldaşına vermişti.