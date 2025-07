Murat Ülker yazdı: Suudi Arabistan'da sanat anlayışı nasıl gelişiyor?

Bienal boyunca seminerler, konuşmalar, atölyeler ve topluluk programlarıyla zengin bir kamusal etkinlik dizisi de sunulmuş. Bu etkinlikler, yalnızca bir sergiyi değil; düşünsel, estetik ve manevi etkileşim alanı yaratarak İslam sanatlarını çağdaş bir bağlamda daha iyi anlamamızı sağlar hale gelmiş İslam Sanatları Bienali, yalnızca sanatla değil; inançla, hafızayla, kültürel kimlikle ve ortak mirasla kurulan çok katmanlı bir temas alanı, her eser, her alan; gökler, yer ve arada kalan her şey üzerine birlikte yeniden düşünmeye bir davet olmuş.