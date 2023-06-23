|
Hayat

Murat Ülker yazdı: Wikipedia neden ve nasıl kuruldu?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Wikipedia kurucularının yayımladığı bir videodan yola çıkarak 'Wikipedia neden ve nasıl kuruldu? Kurucusundan dinleyelim' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

11:19 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde 'Wikipedia neden ve nasıl kuruldu? Kurucusundan dinleyelim' başlıklı bir yazı yayımladı.


Ülker yazısında şu ifadeler yer verdi;

'Wikipedia neden ve nasıl kuruldu? Kurucusundan dinleyelim'

"Yaşı yetenler hatırlar, hepimizin evlerinde neredeyse mezura ile ölçülen ansiklopediler olurdu, şimdiyse beni okuduğunuz bu ekrandan tüm bu bilgilere ve çok daha fazlasına ulaşabiliyorsunuz.

Peki aramızda 2001 yılında hayatımıza girmiş Wikipedia, yani online ücretsiz ansiklopediyi kullanmamış olanınız var mı? Hiç sanmıyorum.

Gelin kurucusunun ağzından öyküsünü dinleyelim.

Neden böyle online bir ansiklopedi fikri geliştirdi ve neden bunu reklam dahi almadan ücretsiz kullanıma açtı? Merak ediyorsanız buyurun izleyin. Ama tabii şimdi yapay zeka devri, chatGPT teknolojisinden sonra Wikipedia’nın geleceği ne olur o da başka bir konu..."




#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#Pladis
#GODIVA
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
26-27 Haziran bankalar açık mı?