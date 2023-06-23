Murat Ülker yazdı: Wikipedia neden ve nasıl kuruldu?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde 'Wikipedia neden ve nasıl kuruldu? Kurucusundan dinleyelim' başlıklı bir yazı yayımladı.





Ülker yazısında şu ifadeler yer verdi;





'Wikipedia neden ve nasıl kuruldu? Kurucusundan dinleyelim'

"Yaşı yetenler hatırlar, hepimizin evlerinde neredeyse mezura ile ölçülen ansiklopediler olurdu, şimdiyse beni okuduğunuz bu ekrandan tüm bu bilgilere ve çok daha fazlasına ulaşabiliyorsunuz.

Peki aramızda 2001 yılında hayatımıza girmiş Wikipedia, yani online ücretsiz ansiklopediyi kullanmamış olanınız var mı? Hiç sanmıyorum.

Gelin kurucusunun ağzından öyküsünü dinleyelim.

Neden böyle online bir ansiklopedi fikri geliştirdi ve neden bunu reklam dahi almadan ücretsiz kullanıma açtı? Merak ediyorsanız buyurun izleyin. Ama tabii şimdi yapay zeka devri, chatGPT teknolojisinden sonra Wikipedia’nın geleceği ne olur o da başka bir konu..."











