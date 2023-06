Murat Ülker: Turizm goyası olur mu?

Otel her şey dahil, iki kişilik oda +- 600 usd, ama “her şey dahil” deyince şakası yok! Yani o kadar yeseniz olmaz, açık büfe ve birkaç özel marka restoranlar ve o kadar aktivite var ki hepsine katılsanız bitap düşersiniz.

Soğuk başlangıçlarda; Köpoğlu – humus – kabak – şalgam – soğuk et – salata sosu çilekli – çeşitli ekmekle biber salçası vs . Ardından ara sıcaklar; uykuluk ve keşkek – patlıcanlı mantı – Urfa lahmacun… Ana yemek olarak da;: Tomahawk – patates kızartması – (bir özel) Hamburger – Kaburga (üstü patates spagetti) – Pastırmalı kremalı ıspanak – Fındıklı patates püresi – Lokum tabii “garnitür” eşliğinde. Ve tatlılar: Dondurmalı, çıtırlı yoğurt – Sütlaç meyve ve çıtırlı – Çikolatalı Özgün Tatlı. İçecekler: Her şey mevcut, ben virgin mary, Türk kahvesi, çay içtim. Hepsini size videoya çektim.