Murat Ülker’den okuyucularına mektup: 'Hayatın İpuçları' serisi büyüyor

Murat Ülker, yazıları ve makalelerinden derlenen kitabı Hayatın İpuçları: Zor Konuların Yalın Anlatımı serisinin 7. cildinin yayımlandığını açıkladı. Ülker, paylaşımında 8. cildin de yayın için hazır olduğunu belirtti ve okuyucularına bir “mektup” iletti.
Sizlere sıhhat ve afiyet dilerken, kısaca son çıkan kitabımın neşriyat durumunu bildirmek istedim.
"Hayatın İpuçları: Zor Konuların Yalın Anlatımı" 7'nci cilt yayınlandı.
İçinde İş, Beslenme, Teknoloji, Psikoloji, Sanat ve Goya başlıkları altında 37 makale var.
Bu 37 hafta yani geçtiğimiz yıl, 9 ay süresince sosyal medya ve blogumda yayınladığım haftalık yazılarımı kapsıyor.
Ekim 2025 itibarıyla neşriyat durumum:
muratulker.com adlı blogumun tirajı aylık 200bin, LinkedInde 300bin, Instagramda 200bin takipçim var, diyebilirim.
6 cilt olarak piyasada bulunan, "Hayatın İpuçları: Zor Konuların Yalın Anlatımı" adlı kitabım 30 bin adet de baskılı ciltli kitap olarak satılmış.
İngilizcesi ise beş cilt kitaptan seçilmiş makaleler, iki ayrı kitap olarak yurt dışında Peter Lang yayınevinden ve yurtta The Kitap’tan ikişer bin adet basılmış.
Storytel sesli kitapta 1 2 3 4 ortalama aylık 100 saat dinlenmiş.
Şimdi 7. cilt piyasaya yeni çıktı, 8. cilt de yayına hazır, şükrolsun.
Ayrıca seçilmiş makalelerden oluşan 2. cilt İngilizce kitabım da yine Peter Lang tarafından basılıyor.
İşin ilginci, kitabımın kapağı Refik Anadol’un izlenebilen bir eseri ile bezeli oluyor.
Siz okuyucularıma muhabbetlerimle..."
