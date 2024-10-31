MÜSİAD’dan Kısa Film Festivali

MÜSİAD bu yıl ilk kez kısa film festivali düzenleyecek. Uluslararası “MAFF-MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali” 8-12 Nisan 2025’te İstanbul›da yapılacak. Ulusal ve uluslararası alanda yarışacak filmlere 5 dalda 16 farklı ödül verilecek. En iyi Ulusal Kısa Film kategorisinde büyük ödül 100 bin TL olacak. MÜSİAD’ın özel olarak vereceği “Film Yapım Desteği”nin yanı sıra ülkemizde ilk kez yapay zekayla yapılmış en iyi filme de ödül verilecek. Festival süresince, film gösterimlerinin yanı sıra önemli isimlerin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Festivalin ödül töreni 12 Nisan’da yapılacak. Başvurular 15 Şubat 2025’e kadar altincark.com adresine gönderilecek.