MÜSİAD’dan Kısa Film Festivali

MÜSİAD bu yıl ilk kez kısa film festivali düzenleyecek. Uluslararası “MAFF-MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali” 8-12 Nisan 2025’te İstanbul›da yapılacak. Ulusal ve uluslararası alanda yarışacak filmlere 5 dalda 16 farklı ödül verilecek. En iyi Ulusal Kısa Film kategorisinde büyük ödül 100 bin TL olacak. MÜSİAD’ın özel olarak vereceği “Film Yapım Desteği”nin yanı sıra ülkemizde ilk kez yapay zekayla yapılmış en iyi filme de ödül verilecek. Festival süresince, film gösterimlerinin yanı sıra önemli isimlerin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Festivalin ödül töreni 12 Nisan’da yapılacak. Başvurular 15 Şubat 2025’e kadar altincark.com adresine gönderilecek.
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Pirselimoğlu’na
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin TÜYAP iş birliğinde verdiği “Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri”nde roman dalında verilecek ödülün sahibi belli oldu. Cevdet Kudret’in anısını yaşatmak amacıyla, her yıl şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme-eleştiri-inceleme alanlarında dönüşümlü olarak verilen ödül bu yıl roman dalında verildi. “2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü”ne Tayfun Pirselimoğlu’nun “Cerrah” romanı değer görüldü. Asuman Kafaoğlu-Büke, Fatih Altuğ, Handan İnci, İbrahim Yıldırım ve Ömer Türkeş’ten oluşan Seçici Kurul, “çağın akıl dışı durumlarını, kimlik bunalımlarını yenilikçi arayışlar ve görsel bir anlatı diliyle sunduğu” için Cerrah romanını ödüle değer buldu. Ödül Töreni, 9 Kasım’da TÜYAP Kitap Fuarı’nda yapılacak.