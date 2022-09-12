Hayat Necmeddin Okyay sergiyle anıldı
KÜLTÜR SANAT

Necmeddin Okyay sergiyle anıldı

Birçok sanat dalında uzmanlığı nedeniyle Hezarfen unvanıyla bilinen Necmeddin Okyay anısına Atatürk Kültür Merkezi’nde bir sergi açıldı. Yazılı akkâse ebru tekniğinin mucidi ve Necmeddin üslubunun kurucusu Okyay’ın talebesinin talebesi olan Alpaslan Babaoğlu, bu sergiyi Okyay’a minnet borcunu ödemek için hazırladığını söyledi.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Necmeddin Okyay sergiyle anıldı
Necmeddin Okyay sergiyle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen sergide ziyaretçilerin özellikle Hilye-i Şerif’i görmelerini tavsiye eden Babaoğlu, “Okyay’ın tekniğiyle 99’dan beri yazılı akkâse ebrular yapıyorum. Sergide sadece yazılı akkâse ebrular var. İkisi Necmeddin Okyay üstadın elinden çıkma. Bunların birisi yazılı akkâse kalıbı diğeri ise yazılı hakkari. Beğendiğim yazıları akkâse yapıyorum. Derdim, yazının güzel olması ve ebru ile birleştiği zaman güzel görünmesi” dedi.

Alparaslan Babaoğlu.
Alparaslan Babaoğlu.

ÇOK YÖNLÜ SANATÇIYDI

Türk ebru sanatına Okyay tarafından kazandırılan yazılı akkâse ebru; yazı kalıbının soluk renklerle ebrulanmış bir kâğıt üzerine yapıştırılması ve ikinci kez canlı renklerle ebrulanması sonucunda elde ediliyor. Hem yazıyı hem de ebruyu izleme imkânı sunan teknik, kaatı’, ebru ve hüsnühatı tek eserde birleştiriyor. Sergi açılışına gelen hat ve ebru sanatçısı, yazar Prof. M. Uğur Derman, 1955’ten 1976’ya kadar dizinin dibinde olduğu Necmettin Okyay için “Çok cepheli bir adamdı, hat, ebru, eski tarz ciltçilik, okçuluk, Üsküdar ağzı hafız, gülcü, ebcedde usta. Onun adına açılan sergiye sevinerek geldim” ifadelerini kullandı.

Sergi açılışında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT sanatçılarından oluşan bir grup “Bestekar Hattatlar” isimli bir konser verdi. Konserde, sergide eseri olan bestekâr hattatların eserlerinden küçük bir dinleti sunuldu. Sergi, 18 Eylül’e kadar AKM Galeri’de ücretsiz gezilebilecek.

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