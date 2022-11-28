Nihayet’in ustaları okurlarıyla buluştu

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Nihayet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Murat, Yazı İşleri Şefi Kübra Kuruali Yaşar, Dijital Medya Editörü Burak Manav, Editör Aleyna Ayan ve Merve Akbaş’ın katılımıyla ‘Nihayet Dergi Okur Buluşması’ adlı söyleşi etkinliği düzenledi.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen söyleşide konuşmacılar; dergicilik, yazın hayatı, dergicilik ve sosyal medya, okuma alışkanlığı ve dergi okuyuculuğu gibi pek çok konuyu farklı açılardan ele aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşide konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı.

Edebiyatseverler, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nihayet Dergisi’nin usta kalemlerine teşekkür etti.