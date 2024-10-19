Nuri Pakdil külliyatı Ketebe'de

Ketebe Yayınları, fikir ve düşünce insanı yazar Nuri Pakdil’in vefatının beşinci yılında bütün eserlerini yeniden okurla buluşturdu. Yazarın vefat yıl dönümü olan 18 Ekim’de Rami Kütüphanesi’nde “Koca Adam Merhaba!” başlıklı lansman ve anma programı gerçekleştirildi. Programa Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Ketebe Yayınları Edebiyat Dizi Editörü Aykut Ertuğrul, Yazar ve Edebiyat Dergisi Yayınları Yayın Yönetmeni Necip Evlice, Yazar İbrahim Paşalı, Oyuncu Kemal Uçar ve eski Kültür Bakanı Mahir Ünal'ın yanı sıra düşünce dünyasından birçok isim katıldı.





GÜNLÜKLERİ İLK KEZ YAYINLANACAK

Programda konuşan Mahir Ünal, “Bugün Nuri abi yaşasaydı, dün şehadete yürüyen Yahya Sinvar için, ‘Mute’yi görüyorum’ ifadelerini kullanırdı. Onun, ‘Üstünde bir tül gibi Kudüs’ sözleri yeniden anlam buluyor” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Pakdil'in her zaman hal ve hareketleriyle insanlar üzerinde etki bırakan tavır adamı olduğunu söyleyen Evlice, “Pakdil, 1985 yılı başlarında, Türk Edebiyatı Dergisi yayınları kapandıktan sonra, o güne kadar yayınlanan 44 kitabını iki kamyona doldurup Ankara’da dağıtmıştı. O dönem Nuri Pakdil’in suskunluk dönemi başladı. 1996 yılına kadar hemen hemen hiç kimseyle görüşmedi, Ankara’da üçüncü sınıf bir otelde konakladı. Vefatından sonra o günlere dair bir buçuk yıllık çok düzenli bir biçimde her gün yazılmış günlükleri ortaya çıktı. Onları da basacağız inşallah” dedi.





EN ÖNEMLİ ESERİ KENDİSİ

Pakdil'in bugüne kadar layıkıyla anlaşılmamasını edebiyatın işlevinin kafamızda net olmamasına bağlayan İbrahim Paşalı, “O kimseyi taklit etmedi. Kendi olma cesareti vardı. Bir gün rahmetli Mevlana İdris, tek cümleyle Nuri Pakdil’i özetlememi istemişti. ‘En önemli eseri kendisi, yazdığı kitaplar ise o eserin dipnotları’ demiştim. Ketebe’yi tebrik ediyorum” diye konuştu. Furkan Çalışkan da yayınevi olarak kendilerine düşenin en çok ihtiyacımız olan bu dönemde Pakdil’i tanıtmak ve onun hakkında yapılan araştırmalara ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti.



