Ödül törenlerine Filistin damga vurdu

Bu yıl 74. kez düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) ve geçtiğimiz cuma akşamı gerçekleşen 49. César Ödülleri’ne Gazze için ateşkes çağrıları damga vurdu. Yönetmen ve oyunculardan kimi sahneye kefiyeyle çıkarken kimi Filistin’e destek mesajı verdi. Berlinale’nin ödül törenine, Fransız yönetmen Ben Russell başta olmak üzere çok sayıda isim Filistin kefiyesiyle çıktı. “Dahomey” belgeseliyle Altın Ayı ödülüne layık görülen Fransız-Senegalli yönetmen Mati Diop, “Filistin’in yanındayım” derken, İtalyan oyuncu Alessandro Borghi ve yeni dizisindeki rol arkadaşları, yakalarında “Özgür Filistin Özgür