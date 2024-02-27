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Ödül törenlerine Filistin damga vurdu

04:00 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:53 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl 74. kez düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) ve geçtiğimiz cuma akşamı gerçekleşen 49. César Ödülleri’ne Gazze için ateşkes çağrıları damga vurdu. Yönetmen ve oyunculardan kimi sahneye kefiyeyle çıkarken kimi Filistin’e destek mesajı verdi. Berlinale’nin ödül törenine, Fransız yönetmen Ben Russell başta olmak üzere çok sayıda isim Filistin kefiyesiyle çıktı. “Dahomey” belgeseliyle Altın Ayı ödülüne layık görülen Fransız-Senegalli yönetmen Mati Diop, “Filistin’in yanındayım” derken, İtalyan oyuncu Alessandro Borghi ve yeni dizisindeki rol arkadaşları, yakalarında “Özgür Filistin Özgür

Gazze” yazılı rozetle podyuma çıktı.

Filistinlilerin İsrail tarafından sınır dışı edilmesini konu edinen “Başka Ülke Yok” belgeseli de “Berlinale Belgesel Ödülü”nü aldı. Yapımın yönetmenleri sahnede ateşkes çağrısında bulunurken İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Hintli Amerikalı film yapımcısı Suneil Sanzgiri ise Berlinale’de göstereceği yeni filmini geri çektiğini açıklamıştı. César Ödülleri töreninde en iyi belgesel ödülü alan Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania, İsrail’in Filistin’e saldırısını “Telefonlarımızda canlı olarak yayınlanan ilk katliam” olarak niteledi.



#Film Festivali
#Aktüel
#Sanat
#Gazze
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