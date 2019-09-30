Öğretmenden büyük fedakarlık: Öğrencisine hastane odasında ders veriyor

'O bize Allah'ın hediyesi'

Kayseri'ye bağlı Gömeç köyünde yaşayan 82 yaşındaki Emin Çobanoğlu, doğuştan engelli 53 yaşındaki oğlu Necip ile verdiği hayat mücadelesini yenisafak.com'a anlattı. Eşinin hastalığı ve vefatı üzerine oğlunun tüm sorumluluğu kendisine kalan ve yaşlılığın çok güzel bir nimet olduğunu söyleyen Emin amcanın 'O bize Allah'ın emaneti' dediği engelli oğlu ile birlikte geçirdiği tevekkül ve şükür dolu hayatı büyük bir ibret niteliğinde.