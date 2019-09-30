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Adıyaman haberleri: Öğrencisine hastane odasında ders veriyor

Öğretmenden büyük fedakarlık: Öğrencisine hastane odasında ders veriyor

Adıyaman'da sınıf öğretmeni Yılmaz Küçükaslan, karaciğer rahatsızlığı yüzünden ilkokula gelemeyen öğrencisine tedavi gördüğü hastane odasında ders veriyor. Öğrencisinin derslerden geri kalmaması için fedakarlık yapan Küçükaslan, "Öğretmeni olarak yanında olmam gerekiyordu. Yazı tahtasını alıp hastane odasında öğrencim Ahmet'e ders anlatmaya başladım" dedi.

Haber Merkezi AA
Sınıf öğretmeni Yılmaz Küçükaslan ve öğrenci Ahmet Damra Diyarbakırlıoğlu.
Sınıf öğretmeni Yılmaz Küçükaslan ve öğrenci Ahmet Damra Diyarbakırlıoğlu.

Adıyaman'da sınıf öğretmeni Yılmaz Küçükaslan, karaciğer rahatsızlığı yüzünden ilkokula gelemeyen öğrencisine tedavi gördüğü hastane odasında ders veriyor.

Yavuz Selim İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Damra Diyarbakırlıoğlu (9), karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 10 gündür okula gidemedi.

Öğretmen Kçükaslan, karaciğer rahatsızlığı olan öğrencisine ders vermek için hastaneye gitti.

Derslerden geri kalmaması için yapıyor

Okula gelmediğini gören öğretmeni Küçükaslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek öğrencisini ziyaret etti.

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Derslerden geri kalmaması için yazı tahtasıyla hastane odasında öğrencisine ders anlatan Küçükaslan, gösterdiği duyarlılık ve fedakarlıkla sosyal medyada ilgi gördü.

Öğretmen Küçükaslan, öğrencisini yalnız bırakmadı.

"Öğretmeni olarak yanında olmam gerekiyordu"

Sınıf öğretmeni Küçükaslan, yaptığı açıklamada, öğrencisi Ahmet'in birkaç gün boyunca okula gelmediğini öğrenince endişelendiğini ve ailesini aradığını söyledi.

  • Öğrencisinin mevsim geçişinde soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığını düşündüklerini ifade eden Küçükaslan, şöyle konuştu:
  • "Ahmet'in karaciğer enzimlerinin yükseldiğini ve bu yüzden hastanede tedavi gördüğünü duyunca hemen hastaneye gelip kendisini ziyaret ettim. Gerçekten çok üzüldüm. Öğretmeni olarak yanında olmam gerekiyordu. Yazı tahtasını alıp hastane odasında öğrencim Ahmet'e ders anlatmaya başladım. Ahmet yazı tahtasını görünce çok heyecanlandı. Öğrencim madem hastalığı nedeniyle okula gelemiyor, biz okulu Ahmet'in ayağına getirelim diye düşündük. Öğrencimin geri kaldığı dersleri burada tamamlıyoruz."

Diyarbakırlıoğlu da "Öğretmenim yazı tahtasıyla yanıma geldiğinde çok mutlu oluyorum. Okuyup doktor olmak istiyorum. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. En kısa zamanda taburca edileceğim" ifadelerini kullandı.

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