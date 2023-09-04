Okula merhaba

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri bugünden itibaren 8 Eylül’e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül’de başlayacak. Öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9’uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başladı. Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor. İlkokul 1’inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.