​Operanın yıldızları Haliç’te parlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 16-30 Temmuz'da Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleşecek. Festivalde Ankara, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği dört büyük opera eseri ve bir konser yer alıyor. Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde açılış konserinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı yedi tenor aynı anda sahne alacak. Dünyaca ünlü bestecilerin sevilen ünlü opera eserlerinden aryaların yanı sıra şarkıların, türkülerin ve napolitenlerin de yer alacağı konserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov üstlenecek.

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4. Murat, 23 Temmuz’da

Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği "Tosca" operası, 20 Temmuz akşamı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi ise "4. Murat" operasıyla Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan 4. Murat'ın yaşama öyküsünü, 23 Temmuz'da sahneye taşıyacak.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda, tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene kızı Carmen'in hikayesinin anlatıldığı "Carmen", festival kapsamında 27 Temmuz'da izlenebilecek. Festivalin kapanış eseri, 30 Temmuz’da AKM’de sergilenecek Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası olacak. Caner Akın'ın rejisiyle İDOB tarafından sahnelenecek eser, klasik haline sadık kalınarak uzun süre dünya gündemini meşgul eden küresel salgına göndermelerin yapıldığı farklı bir rejiyle seyirci karşısında olacak. Festival kapsamında yer alan tüm performanslar saat 21.00'de başlayacak.