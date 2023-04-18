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Hayat

Ortak mirastan besleniyoruz

Rümeysa Öztürk
04:00 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Muhammed Ceylan(solda), Hasan Kiriş (sağda).

Muhammed Ceylan(solda), Hasan Kiriş (sağda).

Tanburi Necdet Yaşar ve neyzen Niyazi Sayın, ney ve tanburun muhteşem birlikteliğiyle uzun yıllar gönüllerimize taht kurdu. Bu birliktelik, “Ortaklaşa Taksim” icrasının yaygınlaşmasına sebep oldu. Onların sayesinde günümüze yepyeni bir anlayışla, aynı zamanda gelenekten kopmamış yeni bir nesil geldi. Bu iki büyük üstadın izinden giden Tanburi Hasan Kiriş ile neyzen Muhammed Ceylan da bu neslin önde gelen iki yeni sanatçısı. Çocukluktan itibaren Türk müziğine gönül veren ikili, bu müziğini gelenekten gelen hocalardan öğrendiklerini söyledi. Onlar da ney ve tanburda tadına doyulmaz bir ahenk yakaladı.

İLK MEYVELERİ: ESVAT DUO

Birlikte müzik yapmak elbette ki kolay değil. Bunu kendileri de itiraf ediyor. Ceylan, “İki insanın aynı nefes ve hissiyatta buluşması çok zor. Hasan’la müzik yolculuğumuzda bu uyumu yakaladığımızı düşündük” diye konuştu. Bu uyumun ilk meyvesi de 2018’de çıkan on eserden oluşan Esvat Duo albümü. Hasan Kiriş hem saz hem de ses icracısı. Aynı zamanda bir bestekâr. Yakın zamanda yeni terkip ettiği Segahbuselik makamında yine kendi bestelediği “Segâhbûselik Klasik Takım ve Şarkılar” eserini dijital platformlara sunacak. Necdet Yaşar ve Niyazi Sayın’ın varisleri olarak görülen bu ikiliye bunun nasıl bir duygu olduğuna Kiriş, “Muhammed ile yakaladığımız uyum ortak mirastan beslenmemizin bir sonucu. Geçmişin izlerini bireysel dünyalarımızda ve ortak bir anlayışla sürdürürken cesur olmanız ve kendi dünyanızdan da seslendiğinizi unutmamanız gerekiyor’’ yanıtını verdi.




#Sanat
#Türk Musikisi
#Ney
#Tanbur
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