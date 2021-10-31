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KÜLTÜR SANAT

Oscar adayı Bağlılık Hasan

Türkiye’nin Oscar adayı Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filmi oldu. Geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikayesini anlatan filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oscar adayı Bağlılık Hasan
Türkiye’nin Oscar adayı Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filmi oldu.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filmi, Türkiye’nin 94’üncü Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurul, “Yabancı Dilde En İyi Film Dalı”nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran filmlerin değerlendirildiği kurulda, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filminin, 94’üncü Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye’yi temsil etmesi kararlaştırıldı.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu
Yönetmen Semih Kaplanoğlu

HASAN’IN HESAPLAŞMA HİKAYESİ

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı “Bağlılık Hasan” filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşmişti. Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikayesini anlatıyor. Hasan ile eşi Filiz’i tanıdıkça, yıllarca verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp hac için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

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