Oyaların envanteri çıkarılıyor

slen doktor ama mesleği kadar sevdiği başka bir şey daha var: Anadolu’nun dört bir yanında büyük bir emekle yapılan iğne oyaları. Mesleğinden dolayı gezip dolaştığı diyarlarda kadınların el emegi göz nuru iğne oyalarını da toplamaya başlamış Şadiye Çetintaş. “Rüzgarda uçuşan yazmalara ve kenarındaki oyalara ne zaman vuruldum hatırlamıyorum” diyor. Önce renkleri, görünümleri gönlünü çalıyor ardından onların bir hikâyesi bir anlamı olduğunu keşfediyor. İşin içine girdikçe hem hayreti hem de hayranlığı artıyor. Bir hekim olarak kadınların kendisine bile anlatamadığı dertleri oyalarla dile getirmeleri onu daha da cezbediyor. Oyalar, bir yandan kadınların maharetini gösterirken bir yandan da söylemek istediklerine, hislerine tercüman oluyor. İğne oyası papatya saflığı anlatırken, karanfil; güzelliği, iyiliği, hoşluğu temsil ediyor ve sevilen kişilere gönderiliyor. Üzüntüyü, hüznü temsil eden nergis oya, sarı renkte ise kişinin ruhsal anlamda büyük bir çöküntüde olduğunu anlatıyor. Genç kızlar aşık oluyor, mor sümbül oya takıyor. Bu oya bir de pembe bir yazma etrafında ise “Sevdadan yanıyorum” anlamına geliyor. Evlenecek kızın çeyizi hazırlanırken çeşit çeşit oyalar işleniyor ve çeyize konuluyor. Kızcağız da sırası geldikçe, halini anlatan yazmaları takıyor. Eğer gelin geldiği evde bekar bir görümcesi varsa ona “Bir an önce evlen git, o evin tek kızı ben olayım” mesajıyla menekşe oyası gönderiyor. Anne olacağının müjdesini elma oyası işlemeli yazma ile veriyor. Her şey güllük gülistanlık olamaz ya. Zamanı geliyor kocası, kayınvalidesi ile kavga ediyor. O zaman biber oyası yazmasını başına sarıyor. Yazmanın biberleri tamamen kırmızı ise gelin, “Bu evde bana huzur kalmadı” demek istiyor. Oyaların dilinden yola çıkarak yaklaşık 40 yıldır biriktirdiği ve bugün sayıları iki bini bulan iğne oyası koleksiyonunun hikâyesini Çetintaş’tan dinledik.

Oya hakikâten çok özel bir örgü türü. Hem zaman hem sabır isteyen bir iş. Mesleki olarak oya yapmaya zamanım, olanağım olmazdı elbette. Ama renkleri severdim. Aileden de gelen bir şey bu. Babaannem çiçekleri çok severdi. Her yere çiçek motifleri işlerdi. Oradan bir göz aşinalığım olduğunu söyleyebilirim. İğne oyası yazmaları önce kullanmak için almaya başladım. Boynuma takardım. Sonra yıkadıkça bozulduklarını gördüm, üzüldüm ve kıyamadım. Beğendiklerimi alıp kenara koymaya başladım. Alırken her oya motifinin bir adı, bir hikâyesi olduğunu öğrendim. Bu oyaların hikâyelerini merak etmeye ve araştırmaya başladım. Zaten biz tıp alanından araştırmaya, her hastalığın kökünü deşmeye meraklıyız. Böylece oyaların hikâyelerini öğrenmeye niyet ettim. Önce oyalar, sonra öyküler birikti... Derken “Bunu koleksiyon yapmalıyım” diyerek daha sistematik bir şekilde toparlamaya başladım. Her yörenin özgün oyaları var, dilleri var. Ben de yöre yöre araştırmaya başladım. Gezmeyi çok severim, ülkenin 81 ilini tamamen gördüm. Aynı şekilde pek çok ilçe ve köyü de ziyaret ettim. Her gittiğim yerde mutlaka oya aramaya başladım. “Eski oyalara rastlarsanız beni arayın” diyerek yerel dükkânlara adres ve telefon numarası bıraktım. Antikacılar aramaya başladı. Oyalar beni, ben oyaları bulmaya başladım. Böylece iki bin parçalık bu koleksiyonu toplamam 35-40 yılımı aldı.