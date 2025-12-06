Yeni Şafak
Oyuncu Burak Özçivit’ten Bakan Ersoy'a ziyaret: 'Birlikte çok güzel işlere imza atacağız'

Oyuncu Burak Özçivit’ten Bakan Ersoy'a ziyaret: 'Birlikte çok güzel işlere imza atacağız'

13:456/12/2025, Cumartesi
DHA
Burak Özçivit ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Burak Özçivit ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Burak Özçivit ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Bakan Ersoy, ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak 'Birlikte çok güzel işlere imza atacağız' ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy paylaşımında "Sanatçı Burak Özçivit ile AKM İstanbul’da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Pek yakında birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



#burak özçivit
#Mehmet Nuri Ersoy
#kültür ve sanat
