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Hayat

Özkan Uğur'un eşinden ilk açıklama: Umutla güzel haberleri bekliyorduk ama...

MFÖ grubunun unutulmaz sarkıcısı Özkan Uğur, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Uğur'un ailesinden ilk açıklama geldi. Eşi Aysun Aslan Uğur yaptığı açıklamada, "Umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

17:37 . 8/07/2023 Cumartesi
DHA
Kanserle mücadele eden 69 yaşındaki Özkan Uğur yaşam savaşını kaybetti.

Kanserle mücadele eden 69 yaşındaki Özkan Uğur yaşam savaşını kaybetti.

Sanatçı Özkan Uğur 'un ailesi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.  Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi.

'Çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı'

Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun"


 



#Özkan Uğur
#Aysun Aslan Uğur
#MFÖ
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Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı?