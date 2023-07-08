Özkan Uğur'un eşinden ilk açıklama: Umutla güzel haberleri bekliyorduk ama...

Sanatçı Özkan Uğur 'un ailesi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi.