Perde liseli gençler için açılacak

Kars’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Ani Ören Yeri’nde, turistlerin tarihe yolculuklarını daha rahat yapabilmeleri için yeni yürüyüş yolları yapılıyor. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Ani’de Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras” projesi kapsamında sur içi yürüyüş yolları yapılıyor. Yaklaşık 5 kilometre olarak hesaplanan yolda ören yerinin dokusuna uygun olması için bölgedeki taşlar kullanılıyor. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, ilk etabı yıl sonunda tamamlanacak yolun yeni yılda faaliyete geçeceğini söyledi. Arslan, “Daha konforlu ve rahat bir yürüyüş yolu sunmak istiyoruz" diye konuştu.