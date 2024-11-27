Perde liseli gençler için açılacak

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’daki liselerde “7 Düvele Karşı” oyunu sahneleniyor. Kut-ül Amare, Çanakkale ve Sarıkamış’ı anlatan oyun, ilk olarak ara tatil öncesi liselilerle buluştu. Bugüne kadar 10’u aşkın sahnede perde açan oyun, yarın Başakşehir’deki liseli gençler için sahnelenecek. Saat 10.30 ve 13.30’daki temsiller M. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde yapılacak. 70 dakika süren ve tek perdeden oluşan oyunu uyarlayan ve yöneten, Sezgin Maden. Oyuncu ve teknik kadro ise şöyle: Sezgin Maden, Erdem Erdoğan, Ümit Kaplan, İslam Çamyar, Sinan Çelik, Hüseyin Yazan, Serkan Kan, Hüseyin Berkay Bıyıklı.
Ani Ören Yeri’ne yeni yürüyüş yolu
Kars’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Ani Ören Yeri’nde, turistlerin tarihe yolculuklarını daha rahat yapabilmeleri için yeni yürüyüş yolları yapılıyor. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Ani’de Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras” projesi kapsamında sur içi yürüyüş yolları yapılıyor. Yaklaşık 5 kilometre olarak hesaplanan yolda ören yerinin dokusuna uygun olması için bölgedeki taşlar kullanılıyor. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, ilk etabı yıl sonunda tamamlanacak yolun yeni yılda faaliyete geçeceğini söyledi. Arslan, “Daha konforlu ve rahat bir yürüyüş yolu sunmak istiyoruz" diye konuştu.
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