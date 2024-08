Post-Amerikan bir dünyaya evrilmek

“Özgürlükler ülkesi”, “dünyanın süper gücü” hatta bir şarkı sözünden ilhamla “macera dolu Amerika”, dünyanın en büyük ekonomisi ve askeri gücü olmasına rağmen, son zamanlarda yükselen güçler ve yeni ulusların meydan okumaları ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, uzmanlar tarafından sıklıkla ABD’nin büyük (grand) stratejisi mercek altına alınıyor. Liberal dünya düzeninin geleceği ile ABD’nin bu düzenin şekillendirilmesinde oynadığı rol hakkında yoğun tartışmalar yaşanıyor. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir de “Kartal’ın Yükselişi ve Düşüşü: Liberal Dünya Düzeni Üzerine Bir Değerlendirme” (The Rise and Fall of the Eagle: An Assessment of the Liberal World Order) kitabı ile dünya gündeminin en hararetli tartışma konularından birine mütevazı bir katkı da bulunuyor. Dünyanın önde gelen uluslararası yayınevi Routledge/Taylor and Francis Group ile ortaklığa sahip Apple Academic Press tarafından yayınlanan kitabında; Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda ortaya çıkan liberal dünya düzeninin nasıl ve ne amaçla kurulduğu, nasıl yükselmeye başladığı, ABD hegemonyası ile bağlantısından başlayarak çeşitli uygulamalarla nasıl sarsıldığı ve bugüne kadar başarılı olup olmadığını inceleniyor. II. Dünya Savaşı sonrası dönemden itibaren serbest ticaret sistemi, işbirliğine dayalı güvenlik, kolektif karar alma, demokratik birlik gibi Amerikan hegemonyası ilkelerini merkeze alan liberal dünya düzeninin tarihsel bir okumasının yer aldığı çalışma, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamaları da ortaya koyuyor. Geleneksel ve Batı merkezli uluslararası ilişkiler paradigmalarının ötesine geçerek Amerikan hegemonyasının ve liberal dünya düzeninin geçerliliğini ve meşruiyetini sorgulayan kitap, günümüz dünyasının, ABD’nin göreli etki ve gücünün giderek azaldığı post-Amerikan bir dünyaya evrildiğine dikkati çekiyor.