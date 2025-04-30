“Rahma” filminin çekimleri başladı

“Üç Yol” ve “Ceviz Ağacı” filmlerine imza atan yönetmen Faysal Soysal’ın “Rahma” adlı üçüncü uzun metraj film projesinin çekimleri Şanlıurfa’da başladı. Çocuğu olmayan bir çiftle yolu kesişen, Suriyeli mülteci yetim Rahma’nın hikayesini konu alan filmde, Deniz Işın, Uğur Aslan ve Feyyaz Duman rol alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce desteklenen filmin çekimlerinin haziranda tamamlanması bekleniyor. Müziklerini Eleni Karaindrou’nun hazırladığı, görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir, renk tasarımını ise Hootan Haghshenas’ın üstlendiği filmin oyuncuları arasında, Nagham Bireç, Hakan Salınmış, Sogol Khaligh, Süleyman Kabaali, Muttalip Müjdeci, Selin Köseoğlu ve Özlem Taş da bulunuyor.