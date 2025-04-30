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“Rahma” filminin çekimleri başladı

“Rahma” filminin çekimleri başladı

04:0030/04/2025, الأربعاء
G: 30/04/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Senaryo aşamasında birçok ödüle layık görülen proje, TRT 12 Punto Senaryo Geliştirme Platformu’ndan “Ön Alım”, Troya Proje Geliştirme Platformu’ndan “En İyi Proje” ödüllerini kazandı.
Senaryo aşamasında birçok ödüle layık görülen proje, TRT 12 Punto Senaryo Geliştirme Platformu’ndan “Ön Alım”, Troya Proje Geliştirme Platformu’ndan “En İyi Proje” ödüllerini kazandı.

“Üç Yol” ve “Ceviz Ağacı” filmlerine imza atan yönetmen Faysal Soysal’ın “Rahma” adlı üçüncü uzun metraj film projesinin çekimleri Şanlıurfa’da başladı. Çocuğu olmayan bir çiftle yolu kesişen, Suriyeli mülteci yetim Rahma’nın hikayesini konu alan filmde, Deniz Işın, Uğur Aslan ve Feyyaz Duman rol alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce desteklenen filmin çekimlerinin haziranda tamamlanması bekleniyor. Müziklerini Eleni Karaindrou’nun hazırladığı, görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir, renk tasarımını ise Hootan Haghshenas’ın üstlendiği filmin oyuncuları arasında, Nagham Bireç, Hakan Salınmış, Sogol Khaligh, Süleyman Kabaali, Muttalip Müjdeci, Selin Köseoğlu ve Özlem Taş da bulunuyor.


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