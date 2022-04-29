Ramazan ayı ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına Alişan'dan tepki: Kimse dinime küfür edemez
Ünlü şarkıcı Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü. İçkili sofrada Kadir gecesi ile dalga geçen fotoğrafa tepkiler artmaya devam ediyor.
Son dönemlerine en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü.
"Dinle mizah olmaz"
"Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" şeklinde ateş püskürdü.
Ne olmuştu?
İçkili masada kadeh tokuşturulurken o anlar Kadir Gecesi'ne hakaret edilerek sosyal medyadan paylaşım yapan Pegasus çalışanları Paylaşımda, "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü