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Hayat Ramazan ayı ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına Alişandan tepki Kimse dinime küfür edemez
AKTÜEL

Ramazan ayı ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına Alişan'dan tepki: Kimse dinime küfür edemez

Ünlü şarkıcı Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü. İçkili sofrada Kadir gecesi ile dalga geçen fotoğrafa tepkiler artmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Ramazan ayı ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına Alişandan tepki: Kimse dinime küfür edemez
Şarkıcı Alişan

Son dönemlerine en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü.

"Dinle mizah olmaz"

"Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" şeklinde ateş püskürdü.

Ne olmuştu?

İçkili masada kadeh tokuşturulurken o anlar Kadir Gecesi'ne hakaret edilerek sosyal medyadan paylaşım yapan Pegasus çalışanları Paylaşımda, "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü

İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler
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İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler

İstanbullular Kadir Gecesi'nde Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti
OYNAT 00:59
İstanbullular Kadir Gecesi'nde Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti
İstanbul'da Kadir Gecesi namaz ve dualarla camilerde idrak ediliyor. Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu. Akşam namazını camilerde cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde beklediler. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü.

Binlerce Müslüman Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti
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Binlerce Müslüman Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Kudüs'te binlerce Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kadir Gecesi'ni Aksa'da geçirmek isteyen aileler, burada yer sofraları kurarak oruçlarını açtı.


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