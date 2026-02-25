Ramazan coşkusu Ümraniye'nin dört bir yanında yaşanıyor

Ramazan Etkinlik Çadırı’nda manevi ve kültürel buluşmalar

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan Ramazan Etkinlik Çadırı, gün boyu farklı programlara ev sahipliği yapıyor. Meydan ve çevresi Ramazan’a özel ışıklandırmalarla süslenirken aileler de çadırda çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Etkinlik çadırında özellikle çocuklara yönelik sahnelenen tiyatro oyunları ve animasyon film gösterileri miniklerin ilgisini çekiyor. Geleneksel Ramazan eğlenceleriyle tanışan çocuklar hem eğleniyor hem de kültürel değerlerle buluşuyor. Aileler için hazırlanan oturma alanları ve ikram noktaları da sıcak bir Ramazan ortamı oluşturuyor.

Gündüz kuşağında gerçekleştirilen sohbet programları kapsamında Necmettin Nursaçan, Said Ercan gibi kıymetli isimlerin yanı sıra akşam programlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi sevilen hocaların sohbetleri yer alıyor. Ezgi dinletileri, tasavvuf müziği konserleri ve ilahi programlarıyla çadırda huzur dolu anlar yaşanıyor; vatandaşlar Ramazan gecelerini maneviyatla taçlandırıyor.

Enderun usulü teravih namazlarıyla manevi derinlik

Ümraniye’nin farklı camilerinde kılınan Enderun usulü teravih namazları, Ramazan gecelerine ayrı bir anlam katıyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu özel ibadet geleneğinde namaz farklı makamlarla eda ediliyor, ilahilerle zenginleşen teravih programları cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. Bu özel uygulama sayesinde hem gelenek yaşatılıyor hem de Ramazan’ın ruhu daha derinden hissediliyor.

Gençler aynı sofrada buluşuyor

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu gençlerle daha da güçleniyor. İlçedeki farklı liselerde düzenlenen iftar programlarında öğrenciler, öğretmenleri ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile aynı sofrada buluşuyor. İftar öncesi gerçekleştirilen kısa söyleşiler ve manevi içerikli etkinliklerle gençler Ramazan’ın anlamını daha yakından idrak ediyor. Bu buluşmalar, okul ortamında birlik duygusunu pekiştirirken gençler arasında güçlü bir dayanışma bağı oluşturuyor.

İhtiyaç sahiplerine erzak kolisi desteği

Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi aileler de unutulmuyor. Temel gıda ürünlerinden oluşan erzak kolileri titizlikle hazırlanarak ekipler tarafından vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Kolilerde un, yağ, bakliyat, şeker ve benzeri temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu destek sayesinde birçok ailenin iftar ve sahur sofralarına bereket taşınıyor.

Sosyal destek kartı ile alışveriş imkânı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan Sosyal Destek Kartı uygulaması Ramazan’da da aktif şekilde kullanılıyor. Anlaşmalı marketlerde geçerli olan kart sayesinde aileler kendi ihtiyaçlarını kendileri belirleyebiliyor. Bu uygulama hem pratik bir çözüm sunuyor hem de vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapmalarına imkân tanıyor.

Aşevi ile her gün sıcak yemek

Ümraniye Belediyesi Aşevi, Ramazan boyunca her gün düzenli olarak sıcak yemek hazırlıyor. Evinde yemek yapma imkânı olmayan, yaşlı, engelli ya da zor durumda olan vatandaşlara yemekler ulaştırılıyor. Büyük bir titizlikle sürdürülen hizmet, ilçede güçlü bir sosyal dayanışma örneği olarak devam ediyor.

Sokakta da paylaşma: İftariyelik dağıtımları

İftara yolda yakalanan vatandaşlar için de çeşitli noktalarda iftariyelik dağıtımı gerçekleştiriliyor. Metro çıkışları ve yoğun bölgelerde kurulan stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan paketler vatandaşlara ikram ediliyor. Böylece orucunu dışarıda açmak zorunda kalan vatandaşlar da Ramazan’ın paylaşma ruhunu hissediyor.