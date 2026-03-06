Ramazan'da paylaşılan iyilik, geleceğe ekilen bir tohum

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde İSBEV Tokat ve Reyhanlı’da öğrenciler, aileler ve davetlilerle aynı sofrada buluştu.
İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı (İSBEV), 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü kapsamında Tokat ve Reyhanlı’daki eğitim kampüslerinde düzenlediği iftar programlarıyla öğrenciler, aileler ve davetlileri aynı sofrada buluşturdu. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu eğitim odağında bir araya getiren programlar, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin ortak bir gelecek idealinde buluşmasına vesile oldu.
Programda konuşan İSBEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsatar, Ramazan ayının paylaşma ruhunun eğitimle birleştiğinde çok daha güçlü bir anlam kazandığını ifade ederek şunları söyledi:
Reyhanlı’daki program ise Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsünde gerçekleştirildi. İHH temsilcilerinin de katılım sağladığı iftar programında farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve aileleri Ramazan’ın manevi atmosferinde aynı sofrada buluştu. Program, kültürlerin ve gönüllerin bir araya geldiği sıcak ve anlamlı bir buluşmaya dönüştü.
Reyhanlı’daki programda konuşan İSBEV Genel Sekreteri Recep Mehmet Özer ise İSBEV’in eğitim yaklaşımına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
İSBEV tarafından düzenlenen bu programlar yalnızca bir iftar buluşması olmanın ötesinde; vakfın eğitim yaklaşımını ve gelecek vizyonunu paylaşmayı amaçlayan önemli bir buluşma niteliği taşıyor. Vakıf, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında karakterlerini, sorumluluk duygularını ve toplumsal bilinçlerini güçlendirmeyi hedefleyen bütünsel bir eğitim anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.
İSBEV’in yaklaşımına göre bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında geleceğe bırakılan bir tohum gibidir. Tokat ve Reyhanlı’daki eğitim kampüslerinde atılan bu tohumlar; farklı ülkelerden gelen gençlerin bilgiyle, değerlerle ve umutla büyüdüğü bir geleceğin temelini oluşturuyor.
15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu buluşmalar, İSBEV’in eğitime erişimde zorluk yaşayan çocukların hayatlarına uzun vadeli katkı sunma anlayışının önemli bir yansıması olarak öne çıkıyor.
İSBEV, yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve sosyal programlarla yalnızca bugünün değil; yarının dünyasında söz sahibi olacak bireylerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.