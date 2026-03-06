Yeni Şafak
Ramazan'da paylaşılan iyilik, geleceğe ekilen bir tohum

22:116/03/2026, Cuma
İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı (İSBEV), 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü kapsamında Tokat ve Reyhanlı’daki eğitim kampüslerinde iftar düzenledi.
İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı (İSBEV), 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü kapsamında Tokat ve Reyhanlı’daki eğitim kampüslerinde iftar düzenledi.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde İSBEV Tokat ve Reyhanlı’da öğrenciler, aileler ve davetlilerle aynı sofrada buluştu.

İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı (İSBEV), 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü kapsamında Tokat ve Reyhanlı’daki eğitim kampüslerinde düzenlediği iftar programlarıyla öğrenciler, aileler ve davetlileri aynı sofrada buluşturdu. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu eğitim odağında bir araya getiren programlar, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin ortak bir gelecek idealinde buluşmasına vesile oldu.

Tokat’taki program, Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yemekhanesinde gerçekleştirildi. İftar programına Tokat Valiliği, Tokat Konfederasyonu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat İl Müftülüğü, UDEF ve Tokat İHH temsilcileri katılım sağladı. Programda öğrencilerin yanı sıra aileler de yer aldı. Şehrin farklı kurumlarını bir araya getiren bu buluşma, eğitim etrafında kurulan dayanışmanın anlamlı bir örneğini oluşturdu.

Programda konuşan İSBEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsatar, Ramazan ayının paylaşma ruhunun eğitimle birleştiğinde çok daha güçlü bir anlam kazandığını ifade ederek şunları söyledi:

“İSBEV olarak biz, bir çocuğun hayatına dokunmanın aslında geleceğe bırakılan en kıymetli emanet olduğuna inanıyoruz. Eğitim; yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda karakter inşa etmek ve umut büyütmektir. Bugün burada kurulan her sofra, yarının dünyasına bırakılan bir iyilik tohumu gibidir. Bu tohumlar büyüdükçe yalnızca bireylerin değil, toplumların da geleceği güçlenecektir.”

Reyhanlı’daki program ise Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsünde gerçekleştirildi. İHH temsilcilerinin de katılım sağladığı iftar programında farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve aileleri Ramazan’ın manevi atmosferinde aynı sofrada buluştu. Program, kültürlerin ve gönüllerin bir araya geldiği sıcak ve anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Reyhanlı’daki programda konuşan İSBEV Genel Sekreteri Recep Mehmet Özer ise İSBEV’in eğitim yaklaşımına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İSBEV’in temel yaklaşımı; gençlerin yalnızca akademik olarak değil, değerleriyle, sorumluluk bilinciyle ve güçlü bir karakterle yetişmelerini sağlamaktır. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin aynı eğitim ortamında buluşması, aslında umutların ve kültürlerin bir araya gelmesidir. Biz burada sadece bir eğitim imkânı sunmuyoruz; aynı zamanda geleceğin daha adil, daha bilinçli ve daha güçlü toplumlarının temellerini atıyoruz.”

İSBEV tarafından düzenlenen bu programlar yalnızca bir iftar buluşması olmanın ötesinde; vakfın eğitim yaklaşımını ve gelecek vizyonunu paylaşmayı amaçlayan önemli bir buluşma niteliği taşıyor. Vakıf, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında karakterlerini, sorumluluk duygularını ve toplumsal bilinçlerini güçlendirmeyi hedefleyen bütünsel bir eğitim anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye başta olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin eğitim gördüğü İSBEV kampüsleri, gençlerin güçlü bir eğitim ortamında yetişmelerine katkı sunmayı hedefliyor. Vakıf, yürüttüğü çalışmalarla gençlerin yalnızca akademik başarılarını değil; aynı zamanda kültürel, sosyal ve insani yönlerini de geliştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir eğitim vizyonu ortaya koyuyor.

İSBEV’in yaklaşımına göre bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında geleceğe bırakılan bir tohum gibidir. Tokat ve Reyhanlı’daki eğitim kampüslerinde atılan bu tohumlar; farklı ülkelerden gelen gençlerin bilgiyle, değerlerle ve umutla büyüdüğü bir geleceğin temelini oluşturuyor.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu buluşmalar, İSBEV’in eğitime erişimde zorluk yaşayan çocukların hayatlarına uzun vadeli katkı sunma anlayışının önemli bir yansıması olarak öne çıkıyor.

İSBEV, yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve sosyal programlarla yalnızca bugünün değil; yarının dünyasında söz sahibi olacak bireylerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.


