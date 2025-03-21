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Ramazanın ikinci yarısında mahyaların konusu en değerlimiz oldu: 'Aile toplumun temelidir'

Ramazanın ikinci yarısında mahyaların konusu en değerlimiz oldu: 'Aile toplumun temelidir'

17:0021/03/2025, Cuma
AA
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Cami mahyalarında, 'Ailemiz geleceğimiz', 'Aile yılı', 'Evim cennetim ailem servetim' gibi yazılara yer verildi.
Cami mahyalarında, 'Ailemiz geleceğimiz', 'Aile yılı', 'Evim cennetim ailem servetim' gibi yazılara yer verildi.

Ramazanın ikinci yarısında camilere, "Aile Yılı" dolayısıyla ailenin önemini vurgulayan mesajların olduğu mahyalar asıldı.

"Aile Yılı" dolayısıyla ramazanın ikinci yarısında camileri süsleyen mahyalarda ailenin önemini vurgulayan mesajlara yer veriliyor. Ramazanın ikinci yarısında "Aile Yılı"nı vurgulamak amacıyla ülke genelinde camilere "Aile toplumun temelidir", "Ailemiz geleceğimiz" yazılı mahyalar asıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Aile Yılı" dolayısıyla ramazanın ikinci yarısında camilerdeki mahyalar, ailenin önemini vurgulayan mesajlarla süslendi.


'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:


"Ramazan, kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir. Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde mahyalarımız 'Aile Toplumun Temelidir' ve 'Ailemiz Geleceğimiz' mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz."




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