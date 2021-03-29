​Rejimin işkenceleri tiyatro sahnesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı: Müstemleke aydınlarına karşı bu toprakların sesi olmuş sembol bir şahsiyettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Merhum Akif inandığı gibi yaşamış, çilesini çekmediği hiçbir fikre, hiçbir düşünceye eserlerinde yer vermemiştir. Yaşayışı, duruşu ile istiklal şairi sıfatını ziyadesiyle hak etmiş anıt insandır. Akif ülkemizde halen sıkça rastladığımız müstemleke aydınına karşı bu toprakların sesi, soluğu olmuş, sembol bir şahsiyettir. Akif milletimizi kıyama çağıran bir milli mücadele önderidir' dedi.