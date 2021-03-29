​Rejimin işkenceleri tiyatro sahnesinde

Suriye’nin İdlib ilindeki tiyatro sanatçıları, Esed rejiminin hapishanelerinde alıkoyulan sivillere uygulanan işkenceleri tiyatro sahnesinde anlatıyor. Oyunun amacını anlatan İdlibli tiyatro oyuncusu Zekeriya Seflo, “Tutukluların çıkması için haykırmaya devam edeceğiz. Son tutuklu serbest kalana kadar çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
VAHŞETİ CANLANDIRDIK
- Tiyatro yönetmeni İbrahim Sermini de Esed rejiminin hapishanelerinde alıkonulanların psikolojik durumunu anlatmak için oyun sergilediklerini söyledi. Sermini, “Gösteride işkencecilerin tutuklulara uyguladığı vahşeti canlandırdık” diye konuştu. Alıkonulanların serbest kalması için herkesin haykırması gerektiğini dile getiren Sermini, “Tutukluların çektiği acının küçük bir bölümünü bile aktarmak mümkün değil. Hazırlıklara 6 ay önce başladık. Yoğun provalardan sonra hazırladığımız gösteriyi başarılı bir şekilde sergiledik” ifadelerini kullandı.
500 BİN KİŞİ TUTUKLU
Suriyeli muhalif kaynaklar, halihazırda Esed rejiminin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde aralarında kadınların da olduğu en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor. Esed rejimi, alıkoyduğu sivillere fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren işkenceler uyguluyor.