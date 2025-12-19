Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi'ni ziyaret etmek turistler için ücretli olacak

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, düzenlediği basın toplantısında Trevi Çeşmesi'ne girişin ücretli olacağını ve bazı anıt ve müzelerin yeni yılda biletli hale geleceğini ifade etti.
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, 1 Şubat'tan itibaren aralarında başkentin simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin de bulunduğu 6 turistik destinasyonu ziyaret için giriş ücreti ödenmesinin gerekeceğini açıkladı.
Gualtieri, düzenlediği basın toplantısında, Trevi Çeşmesi'ne girişin ücretli olacağına ilişkin haberlere açıklık getirdi.
Son bir yılda 9 milyon turist ağırladıkları ve çeşmeyi günde ortalama 30 ile 70 bin arasında turistin ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Gualtieri, sadece saat 22.00 ile 09.00 saatleri arasında turistler için ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.
Giriş ücreti alınacak yerlerden biri de İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın müzeye dönüştürülen evi olacak.
Canonica Müzesi'nde ünlü heykeltıraşın Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’ye gelerek yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerinin yanı sıra İstanbul Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı ve İzmir Cumhuriyet Anıtı gibi eserlerinin örnek ve ilk taslakları da bulunuyor.
Trevi Çeşmesi'ne biletli giriş uygulaması, ilk kez geçen yıl gündeme gelmişti
Tarihi yapıya aşırı ilgi nedeniyle yoğun kalabalıkların önüne geçmek için bilet sisteminin getirilmesi fikri, ilk kez geçen yıl gündeme gelmişti.
Fikir, kamuoyunda sıkça tartışılmış ancak Roma Belediyesi, bu konuda karar almamıştı.
Trevi Çeşmesi, Ekim-Aralık 2024'te kapsamlı restorasyondan geçirildikten sonra Roma Belediyesi, bilet uygulaması getirmemiş ancak ocak ayından itibaren çeşme önünde sınırlı erişim uygulamasıyla aynı anda sadece 400 ziyaretçinin girmesine imkan tanıyan sistemi başlatmıştı.
Dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra ara ara iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.
İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan geç barok tarzdaki ünlü çeşme, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.