Haberlerdeki 'ölüm anları' için RTÜK devreye girebilir

Son yıllarda yayıncılık konusunda önemli değişimlere sahne olan Türkiye'de reyting ve tıklanma kaygısı kimi konularda 'etik' önüne geçmeye devam ediyor.

MOBESE'lerin yanı sıra hemen her adımda güvenlik kameralarının olması olay anına ilişkin görüntülere çok daha kolay bir şekilde ulaşmanın önünü açtı.

Reyting ve tık kaygısıyla bu görüntülere adeta 'atlayan' basın kuruluşları geçmiş dönemlerde güvenlik güçlerine yapılan saldırılarının yanı sıra canlı bomba eylemlerinde yaşanan vahşeti dahi canlı yayında ekranlara getirmekten çekinmedi.

Tekirdağ'daki cinayet anları anbean herhangi bir uyarı olmadan çok sayıda TV kanalında yayınlandı.

Üçüncü sayfa haberlerine düzenleme gelmeli

Son dönemlerde başta Emine Bulut cinayeti olmak üzere içerisinde kan, gözyaşı ve acı olan görüntüleri sansürsüz bir şekilde vermek için adeta yarışan medya kuruluşları geçtiğimiz gün öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar olayında da iyi bir sınav veremedi.

İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı.

Ayar'ın bıçaklanarak öldürülme videosunun ortaya çıkmasıyla beraber neredeyse tüm televizyon kanalları ve internet siteleri vahşetin görüntülerini açık bir şekilde yayınladı.

Taksim'de İTÜ'lü Halit Ayar'ın öldürülme görüntüleri de herhangi bir sansür uygulanmadan ekranlara getirildi.

RTÜK devreye girebilir

Teknolojinin gelişmesi ve izleme alışkanlıklarının değişmesiyle sadece radyo ve televizyonda değil internet ortamındaki yayınlara da müdahale eden RTÜK'ten bu konuda nasıl bir adım geleceği merakla bekleniyor.

Bilindiği üzere dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu tür vahşet görüntüleri ana akım medyada kesinlikle sansürsüz bir şekilde yayınlanmıyor.

Gelişmiş ülkelerde örneğin aracın vurduğu bir yayanın görüntüsü kazanın tam olarak gerçekleştiği anda kesilirken, Türkiye'de ise aracın yayaya vurması, yayanın metrelerce havaya uçması ve yere düşmesine ilişkin görüntüler özellikle daha uzun bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.

Aynı yaklaşımın cinayet, kaza, yangın, doğal afet gibi görüntülerde yaşanan ölümler için de geçerli oluyor.

Emine Bulut cinayetine dair görüntüler infial yaratmıştı.

Bu tarz görüntülerin, kaza ya da cinayet sonucunda hayatını kaybeden kişilerin yakınları üzerinde çok ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceği biliniyor.

Uzmanlara göre, RTÜK son dönemlerde daha sık görülmeye başlayan bu tür görüntüler için devreye girmeli ve yeni bir düzenlemeye gidilmeli.

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