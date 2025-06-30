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Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Vasiyeti için harekete geçildi

Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Vasiyeti için harekete geçildi

14:0730/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
DHA
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Bir süredir kanser tedavisini gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisini gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan pazar günü öğlen saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


VASİYETİ BABASININ ÜSTÜNE GÖMÜLMEK

Sakaryalı gazeteci spor spikeri Sabri Ugan'ın ölmeden önce kardeşi gazeteci Raif Ugan'a vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Ugan'ın vasiyetinde cenaze namazının Adapazarı Orhan Camii'nde kılınmasını istediği ve babasının üstüne gömülmek istediği öğrenildi.


Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Sabri Ugan için 01 Temmuz Salı günü saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde yapılacak anma töreni sonrasında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenazesi Sakarya'ya getirilecek. Ugan'ın cenazesi, Adapazarı'nda bulunan Orhan Camii'nde ikindi namazının ardından ikindi namazının ardından cenaze namazından sonra Emirdağ Mezarlığı'nda aile mezarlığına defnedilecek.


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