Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Sabri Ugan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm spor camiasını yasa boğdu.

24 Mayıs 1963 Sakarya doğumlu olan Sabri Ugan, spor spikeri, seslendirmen, yazar ve medya sunucusudur. 1991’de spor müdürlüğü görevini üstlendi. Çeşitli platformlarda spikerlik ve sunuculuk yaptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarındaki anlatımıyla sporseverlerin hafızasında yer etti. 2019 yılında "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı.