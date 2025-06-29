Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisini gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Duayen spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
62 yaşında vefat eden Ugan, geçtiğimiz günlerde beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edilmişti.
Sabri Ugan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm spor camiasını yasa boğdu.
Ugan'ın vasiyeti üzerine Sakarya Orhan Camii’nde cenaze namazının kaldırılmasını istediği ve Emirdağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
SABRİ UGAN KİMDİR?
24 Mayıs 1963 Sakarya doğumlu olan Sabri Ugan, spor spikeri, seslendirmen, yazar ve medya sunucusudur. 1991’de spor müdürlüğü görevini üstlendi. Çeşitli platformlarda spikerlik ve sunuculuk yaptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarındaki anlatımıyla sporseverlerin hafızasında yer etti. 2019 yılında "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı.