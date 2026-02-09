Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sadakataşı 27 ülkeye Ramazan yardımı ulaştıracak

Sadakataşı 27 ülkeye Ramazan yardımı ulaştıracak

12:439/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sadakataşı, bu yıl Ramazan çalışmalarını Türkiye, Gazze, Sudan ve unutulmuş İslam coğrafyaları öncelikli olmak üzere 27 ülke ve yüzün üzerinde bölgede gerçekleştirecek.
Sadakataşı, bu yıl Ramazan çalışmalarını Türkiye, Gazze, Sudan ve unutulmuş İslam coğrafyaları öncelikli olmak üzere 27 ülke ve yüzün üzerinde bölgede gerçekleştirecek.

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘‘Ramazan Aydınlatır’’ çağrısıyla başta Türkiye ve Gazze’de olmak üzere 27 ülkede gerçekleştirerek yüz binlerce insana ulaşacak.

Dernek bu yıl Ramazan çalışmalarını Türkiye, Gazze, Sudan ve unutulmuş İslam coğrafyaları öncelikli olmak üzere 27 ülke ve yüzün üzerinde bölgede gerçekleştirecek. Yardımlar kapsamında ekmek, kumanya, bayramlık, fitre, zekât, fidye dağıtımları gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği kuracağı iftar sofralarında yüzbinlerce kişi ile bir araya gelecek.

Yurt içi Ramazan çalışmaları

Sadakataşı Ramazan çalışmalarını bu yıl 15 ilde gerçekleştirecek. Sadakataşı gönüllüleri yardım faaliyetleri yapacakları illerde kumanya, market kartı, fitre ve zekât dağıtımları gerçekleştirecek. Çocukları da unutmayacak olan ekipler binlerce çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edecek.

Kumanya dağıtımları

Ramazan yardımları kapsamında dernek Türkiye, Gazze, Sudan başta olmak üzere 27 ülkede yaşayan on binlerce aileye gıda kolisi dağıtacak.

İftar sofraları

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla ay boyunca yoksul coğrafyalarda iftar sofraları kuracak olan dernek binlerce aileyle birlikte oruçlarını açacak. İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de yüz binlerce kişiye dernek tarafından iftarlık dağıtılacak.

Zekât, fitre ve fidye dağıtımları

Türkiye’de ve Gazze’de yaşayan aileler başta olmak üzere 27 ülkede dernek tarafından ihtiyaç sahibi ailelere fitre, zekât ve fidye dağıtımları yapılacak.

Bayramın sevinci çocuklarla yaşanacak

Bayramın sevincini en çok yaşayan çocukları da unutmayacak olan dernek ekipleri Ramazan çalışmaları yapılacak tüm ülkelerde bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtımları gerçekleştirecek.

Gazze’ye tüm Ramazan yardım ulaşacak

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de 2,5 milyon insan Ramazan ayını buruk şekilde geçirecek. Dernek bölgede bulunan gönüllü ekipleri aracılığıyla her gün binlerce aileye ekmek ulaştıracak. Sadakataşı, Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişiye iftar yemeği ikram etmeyi hedefliyor. Ayrıca dernek gönüllü ekipleri aracılığıyla kumanya, zekât ve bayramlık dağıtımları gerçekleştirecek.

Nerelere yardım ulaştırılacak?

Dernek Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 27 ülkeye Ramazan yardım ulaştıracak. Sadakataşı ekipleri Arnavutluk, Bangladeş, Burkina Faso, Bulgaristan, Çad, Irak, İspanya, Filistin (Gazze ve Kudüs), Kosova, Kenya, Kırgızistan, Ukrayna (Kırım), Lübnan, Macaristan, Myanmar, Nepal, Suriye, Sudan, Somali, Tayland, Madagaskar, Sri Lanka, Vietnam, Yemen, Nijer, Türkiye ve Mısır’da Ramazan faaliyetleri gerçekleştirecek.

Destek olmak için;Sadakataşı’nın Ramazan çalışmalarına destek olmak için www.sadakatasi.org.tr adresi üzerinden bağış yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden dernek yetkilileriyle irtibata geçebilirsiniz.

Kumanya Bedeli; 1750 TL

Market Kartı Bedeli; 1750 TL

İftar ve Sahur Bedeli; 240 TL

Fitre Bedeli; 240 TL

Fidye Bedeli; 240 TL

Bayramlık Bedeli; 2500 TL

#Sadakataşı
#Ramazan
#Fitre
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe geliyor? 2026 Diyanet Kadir gecesi tarihi