Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sadakataşı Mısır’da yaşayan Gazzeli ailelere Ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Mısır’da yaşayan Gazzeli ailelere Ramazan yardımı ulaştırdı

13:3325/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sadakataşı Derneği
Sadakataşı Derneği

Gazze’de yaşanan soykırımından kurtularak Mısır’a sığınan Gazzeli ailelere Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Başkent Kahire’de bulunan Sadakataşı ekibi Gazzeli ailelere Ramazan yardımı ulaştırdı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Sadakataşı ekibi kentte yaşayan 355 Gazzeli aileye kumanya ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Gazze halkına soykırımın başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak insani yardım ulaştırıyor.

Dernek Mısır’a sığınan Gazzeli aileleri de unutmayarak bölgede düzenli olarak yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

355 aileye zekât ve kumanya

Derneğin Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal koordinasyonunda bölgede bulunan yardım ekibi kentte yaşayan Gazzeli 355 aileye Ramazan kumanyası ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Cevdet Hasbal, Gazzeli ailelerle bir araya geldikleri dağıtım programında yaptığı konuşmada; ‘‘Sadakataşı Derneği olarak soykırımın başladığı ilk günden itibaren bölgeye insani yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Gazze’den Mısır’a geçen siz değerli kardeşlerimize de Ramazan ayı boyunca destek olmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.

Ramazan ayında Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze Ramazan yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.

#Sadakataşı Derneği
#gazze
#mısır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
25 ŞUBAT İFTAR VAKİTLERİ: İftar saati kaç? Bugün oruç saat kaçta açılacak? İl il akşam ezanı vakitleri