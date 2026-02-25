Sadakataşı Mısır’da yaşayan Gazzeli ailelere Ramazan yardımı ulaştırdı

Derneğin Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal koordinasyonunda bölgede bulunan yardım ekibi kentte yaşayan Gazzeli 355 aileye Ramazan kumanyası ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Cevdet Hasbal, Gazzeli ailelerle bir araya geldikleri dağıtım programında yaptığı konuşmada; ‘‘Sadakataşı Derneği olarak soykırımın başladığı ilk günden itibaren bölgeye insani yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Gazze’den Mısır’a geçen siz değerli kardeşlerimize de Ramazan ayı boyunca destek olmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.