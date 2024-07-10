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Sadece İnsan Derneği Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği Şehit Mehmet Ali Horoz’un Afrika’da su kuyusu açılmasına dair vasiyetini üstlenerek yerine getirdi.

09:44 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği Afrika’da su kuyusu açtı.
Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği Afrika’da su kuyusu açtı.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek üzere harekete geçmişti.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehit Mehmet Ali Horoz’un şehit olmadan 3 gün önce yayınladığı videoya istinaden harekete geçen dernek, Doğu Afrika ülkesi Uganda’da bölgede yaşayan binden fazla insanın temiz su ihtiyacını karşılayacak su kuyusu açılışını gerçekleştirdi.

BİN KİŞİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Konuya ilişkin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Taghıyev şu sözleri kaydetti:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde vatan savunması yaparken şehit düşen Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini gördüğümüzde hemen çalışmalara başladık. Şehidimizin vasiyeti doğrultusunda en uygun yeri belirleyerek su kuyusu inşaatına başladık. Yaklaşık 3 hafta gibi kısa bir sürede Uganda’nın başkenti Kampala’ya bağlı olan ve temiz su altyapısı açısından oldukça sıkıntılı olan Kisigula köyünde su kuyumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şehidimizin vasiyeti ile açmış olduğumuz su kuyusu bölgede yaşayan 700 kişinin temiz su ihtiyacını karşılayacak. Şehidimize Allah’tan rahmet dileriz.

#Sadece İnsan Derneği
#Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz
#Afrika
32 dakika önce
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