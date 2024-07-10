Sadece İnsan Derneği Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek üzere harekete geçmişti.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Şehit Mehmet Ali Horoz’un şehit olmadan 3 gün önce yayınladığı videoya istinaden harekete geçen dernek, Doğu Afrika ülkesi Uganda’da bölgede yaşayan binden fazla insanın temiz su ihtiyacını karşılayacak su kuyusu açılışını gerçekleştirdi.
BİN KİŞİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Konuya ilişkin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Taghıyev şu sözleri kaydetti: