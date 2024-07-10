Sadece İnsan Derneği Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde vatan savunması yaparken şehit düşen Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini gördüğümüzde hemen çalışmalara başladık. Şehidimizin vasiyeti doğrultusunda en uygun yeri belirleyerek su kuyusu inşaatına başladık. Yaklaşık 3 hafta gibi kısa bir sürede Uganda’nın başkenti Kampala’ya bağlı olan ve temiz su altyapısı açısından oldukça sıkıntılı olan Kisigula köyünde su kuyumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şehidimizin vasiyeti ile açmış olduğumuz su kuyusu bölgede yaşayan 700 kişinin temiz su ihtiyacını karşılayacak. Şehidimize Allah’tan rahmet dileriz.