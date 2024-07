Sadece topraklarımızı değil arşivimizi de çaldılar

“Filme Güvenmek” “Merak Etmek”, “Alışılmadık Bir Yaz”, “Bellek Limanı”, “Balkonlar”, “Çatı” ve “Bir Fedai” filmleriyle tanınan yönetmen ve yapımcı Kamal Aljafari de sinemaya farklı yaklaşımıyla tanınan Filistinli bir yönetmen ve yapımcı. İsrail’in ortadan kaldırdığı bu eski Filistin görüntülerine ulaşıp arşivdeki görüntüleri filme dönüştürüyor. Filistin’in Al-Ramla şehrinde doğmuş ve annesinin memleketi olan Jaffa’da büyümüş olan Aljafari, 18 yaşına kadar Filistin’de kaldıktan sonra sinema eğitimi için Almanya’ya gitmiş. Aljafari, Köln’deki Medya Sanatları Akademisi’nde okuduktan sonra halen Almanya’nın Berlin şehrinde yaşıyor. Aljafari, film yapımcılığındaki uzmanlığını New York’taki The New School’da ve Berlin’deki Deutsche Film- und Fernsehakademie’de öğretmenlik yaparak paylaşmış aynı zamanda. Bu alana yaptığı katkılar, Harvard Üniversitesi Radcliffe Enstitüsü Film Çalışma Merkezi’nde ve en son 2024-2025 yılları arasında Columbia Üniversitesi Fikir ve Hayal Gücü Enstitüsü’nde burslarla ödüllendirilmiş. IndielLisboa 2024 yılında, Retrospektif Bölümünü Kamal Aljafari’nin Portekiz sinematekindeki çalışmalarına ayırarak sinemaya katkılarını vurgulamış. Ayrıca, The Camera of the Dispossessed (2023) adlı kurgu çalışması 35. São Paulo Bienali’nde gösterilmiş. Kısa filmi Undr’nin (2024) ilk gösterimi Rotterdam Uuslararası Film Festivali IFFR’de yapılmış. A Fidai Film (2024) adlı filmi Visions du Réel’de büyük jüri ödülünü kazanmış. Yafa’da çekilecek yeni bir kurgu film üzerinde çalışan Aljafari, sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT’nin düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “TRT 12 Punto” kapsamında geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Aljafari’nin İsrail öncesi Filistin topraklarındaki sosyal hayatı gözler önüne seren görüntülerle meydana gelen “A Fidai Film” adlı eseri, TRT’nin düzenlediği 12 Punto çerçevesinde Türkiye’deki seyircisiyle buluştu. Aljafari ile bir araya gelip sinemayla yolunun nasıl kesiştiğini ve İsrail’in Filistin kültürel mirasına yönelik tahribatını konuştuk.