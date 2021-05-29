Hayat Safra kesesi değil adeta taş ocağı 5 bin 58 taş çıktı sayması yarım saat sürdü
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Safra kesesi değil adeta taş ocağı: 5 bin 58 taş çıktı sayması yarım saat sürdü

Çorum’da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden ve ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı. Üç personelin yarım saatte saydığı taşlar doktorları bile şoke etti.

Haber Merkezi İHA
Safra kesesi değil adeta taş ocağı: 5 bin 58 taş çıktı sayması yarım saat sürdü
Safra kesesinden çıkan taşlar

Çorum’da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Bezirci, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Bezirci’nin safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Opr. Dr. Aziz Cengiz ve Opr. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen kapalı laporaskopik safra kesesi ameliyatı ile hasta taşlarından kurtuldu.

TAŞLAR YARIM SAATTE SAYILDI

Ameliyatın ardından Bezirci’nin safra kesesinden irili ufaklı 5 bin 58 taş çıkarıldı. Çıkarılan taşlar hastanedeki 3 görevli personel tarafından yarım saatte ancak sayıldı. Tekrar sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Durumu değerlendiren Opr. Dr. Aziz Cengiz, "Karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik şikayetiyle hastanemize başvuran hastamıza yaptığımız tetkiklerde taş tespit edildi. Ameliyat sonrası hastamızdan çıkan taş sayısı bizi şaşırttı. 5 bin 58 taş çıktı. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Kendisini taburcu ettik" dedi.

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