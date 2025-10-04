Sanat şöleni başlıyor

2025-2026 Kültür Sanat Sezonu “Sanat Her Yerde” vizyonuyla başladı. 7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçının buluşturacağı yeni sezonda, sanatın kalbi Türkiye’nin dört bir yanında atacak. Yeni sezonun tanıtımını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin dört bir yanında sahnelerimiz yükselecek, sergilerimiz açılacak, konserlerimiz yankılanacak” dedi.

AKM VE CSO SANATIN MERKEZİ

AKM’nin 2,5 milyon sanatseveri ağırladığına ve sadece geçtiğimiz yıl 2 bin 390 etkinlik yapıldığına dikkat çeken Ersoy, “AKM, İstanbul’un merkezinde kültür ve sanat dendiğinde akla gelen ilk adres olmuştur” ifadelerini kullandı. Ankara’daki CSO Ada’nın ise geçtiğimiz sanat yılında 300 bine yakın izleyiciyi ağırladığını belirten Ersoy, 30 yıl boyunca atıl kalan yapının artık “sorunlarla değil, sanatla anılan” bir mekâna dönüştüğünü söyledi. Yeni sezonda da AKM ve CSO Ada’nın binlerce etkinlikle buluşacağını aktardı.

KÜLTÜR YOLU DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin başlangıcından bugüne gösterdiği gelişime dikkat çeken Ersoy, “Bu yıl 8 ay sürecek festival kapsamında 20 şehirde, binden fazla mekânda 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinlik düzenleneceğini belirten Ersoy, 2026 yılında festivalin 26 şehre, 2027’de ise 32 şehre ulaşacağını söyledi. Bakan Ersoy, “Bir Anadolu Şenliği” ile “Yaşayan Miras Şölenleri”nin de Türkiye’nin dört bir yanında devam edeceğini sözlerine ekledi.

BİLETLER 45 SANİYEDE TÜKENDİ

Devlet Tiyatroları'nın 2024 yılında sahne sayısını 59’a çıkardığını ve 75 yıllık rekorları aşarak 2 milyon 269 binden fazla seyirciye ulaştığını hatırlatan Ersoy, yeni sezonda 64 sahneyle perdelerin açılacağını, sezon sonunda bu sayının 70’e çıkarılacağını açıkladı. Devlet Opera ve Balesinin 2024-2025 sanat sezonunda bin 200’den fazla temsil ve 703 bin seyirciye ulaştığını vurgulayan Ersoy, “Fındık Kıran için sahnelenen 52 temsilin her birinde sadece 45 saniye içinde biletler tükendi” diyerek ilgiye işaret etti.

TİYATRODA YENİ OYUNLAR

Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın yeni sezonda Faust, Büyük Romulus, Ölü Canlar, Gümüş Patenler gibi prestijli oyunları tiyatroseverlerle buluşturacağını duyurdu. Ersoy, Vagon Sahne ve Kamyon Sahne projeleriyle de tiyatroyu Anadolu’nun her köşesine taşıyacaklarını anlattı. Devlet Opera ve Balesinin 'Opera ve Bale Her Yerde' mottosuyla başlattığı Anadolu Opera ve Bale Festivali'ne de değinen Bakan Ersoy, festivalin 2026’da ikinci kez düzenleneceğini ifade etti. Bakan Ersoy, "Festivalimizin ilk durağı Bayburt olacak ardından da Çemişgezek ile festival yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi.

Çarşamba günleri sinema bileti 120 lira

Yeni sezonun en dikkat çekici adımlarından biri de sinemaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonuna kadar çarşamba günlerinin “Sinema Günü” ilan edildiğini açıkladı. Kampanyaya katılan tüm salonlarda, filmlerin bu günden itibaren yalnızca 120 lira olacağını dile getiren Ersoy, böylece geçtiğimiz haftalarda salonları dolduran yoğun ilginin kalıcı hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Filistin’in dramı sanatla anlatılacak

Yeni sezonda Filistin’e özel bir bölüm ayıracaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “Sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak, Filistin’deki dramı insanlığın vicdanına sunacağız” diye konuştu.







